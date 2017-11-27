爭取CPTPP換核食？ 經部：加入國際要遵守規範

經濟部次長王美花。（記者黃佩君攝）

2017-11-27 13:59

〔記者黃佩君／台北報導〕CPTPP（跨太平洋夥伴全面及進步協定）在本月APEC成形，台灣極力爭取加入，但因該協議由日本主導，外界疑慮是否會連帶涉及開放福島五縣市食品進口。

經濟部次長王美花今表示，對CPTPP會努力爭取加入，並強調「一定要有五成以上把握」；而對可能開放福島五縣市食品進口，王美花則說目前仍在評估，還要觀察日本自己的管理情形以及他國的相關做法，目前還沒有到決策階段。但她也強調，台灣要加入國際協定仍要遵守國際規範，作為國際一份子要客觀面對此問題。

美國退出TPP後，餘下11國形成的CPTPP在APEC達成初步協議，台灣表示極力爭取加入，但卻傳出台是否開放日本福島五縣市食品進口，將成牽動台灣加入CPTPP關鍵。

立院經委會今要求經濟部針對CPTPP、新南向等情形進行報告，朝野立委均關注此議題。民進黨立委高志鵬表示，是否會以開放日本五縣市食品作為談判籌碼？王美花表示，相關決策需看國際上對其他國家的開放狀況，且CPTPP需多國同意才會生效；而台灣在爭取加入CPTPP同時，也要做很多評估，包括與國內溝通，一定要有取捨平衡。

王美花也強調相關情況要看日本自身對五縣市食品的管理情形，以及相關國家的做法，這些也必須充分對國內說明。她舉例，例如歐盟最近就對福島相關縣市食品進口做了進一步放寬。她也透露，目前國際上對福島相關縣市產品完全禁止進口的國家，除了台灣以外，只剩下中國。

王美花也說，日方對台灣未解禁五縣市食品，也一直有表達很多不滿，例如日前舉辦的台日經貿會議，日方也有提出這樣的問題。她表示，台灣要加入複邊的國際協定，仍要遵守國際規範，誠實的來面對這個問題。不過她也提到，目前的情形「還沒有到這個階段」，也絕對不會犧牲國人的健康，但台灣作為國際的一份子，仍要很客觀地面對這個問題。