出借59年！張七郎父子經營「仁壽醫院」牌匾物歸原主

張七郎家族「仁壽醫院」牌匾今天歸還原主，由當年借用的鳳林鎮劉邦生醫師的兒子劉青松（右），歸還給張七郎三媳婦張玉蟬（左），讓張玉蟬致詞時一度哽咽。（記者花孟璟攝）

2017-11-26 14:11

〔記者花孟璟／花蓮報導〕1947年二二八事件末期，花蓮鳳林鎮張七郎父子3人同時遭難，當年父子經營的「仁壽醫院」，在1958年由鳳林衛生所主任劉邦生接手經營至1979年過世，因當時仍處於戒嚴，劉家將牌匾妥為保存，牌匾借出歷經59寒暑，今天由劉邦生么兒劉青松將木牌歸還張家。收下的張七郎三媳婦張玉蟬心願了結，感動到落淚、直說「我對張家盡責了」！

劉邦生醫師么兒劉青松，今天代表家族將「仁壽醫院」木牌歸還張家，由張七郎三媳張玉蟬代表接受，而張家包括張七郎的四弟張秉仁、張玉蟬女兒陳惠操及女婿顏昆陽（前淡江、東華中文系教授退休）等均出席。

張玉蟬說，很感謝劉先生家族願把牌子還給他們，這塊牌子有95年了，木牌上的字「是爸爸親手寫的」，對家人而言非常寶貴。張玉蟬說，「以後到那邊，就能跟爸爸說『我對張家已盡責了』 」；張七郎四弟張秉仁也說，這塊牌匾終於回到張家，真的很高興、也很有意義。

台灣總督府醫學校畢業的張七郎，1922年於鳳林鎮開設「仁壽醫院」，但張家父子3人在戰後的1947年二二八事件末期，因國民黨21師到花蓮「清鄉」，張七郎和長子宗仁、次子依仁、三子果仁被逮捕，僅張依仁因軍醫身分幸運獲釋，張七郎、張宗仁、張果仁父子3人在春寒的雨夜被押往公墓槍斃。

張家父子遭難後，仁壽醫院結束營業。閒置幾年後，張七郎遺孀詹金枝姪子詹德明，曾於1955年前後在仁壽醫院懸壺濟世，之後詹到宜蘭羅東博愛醫院；1958年由鳳林衛生所主任退休的劉邦生接手經營。

劉邦生么兒劉青松說，當時很榮幸獲得太夫人首肯，父親租下醫院並繼續使用仁壽醫院招牌，他還記得，1958年自己6歲，那一年夏天強烈颱風溫妮襲台，衛生所公家宿舍搖搖欲墜，全家就在颱風夜逃進仁壽醫院房舍內。

劉青松說，3年後1961年，父親於仁壽醫院隔壁買了房子，而「仁壽醫院」招牌也獲得太夫人答應繼續使用，直到1979年父親過世；在戒嚴的年代，劉家人妥善的保管這塊招牌不使遺失。劉青松說，父親過世後，母親用報紙把牌匾包起來收藏，沒有絲毫損壞。

劉青松說，2008年母親過世，由他接手保管。他多次想歸還牌匾給張家，但因種種原因，加上有了感情而心中不捨，3個月再度遇見張玉蟬女士，他決定歸還牌匾，選在今天鳳林長老教會101年感恩禮拜，將這塊重達20公斤牌匾交還給張家。

他說，從1958年借用到2017年歸還，中間歷經長達59年，感恩張太夫人詹金枝女士，讓父親得以在刻苦的年代靠著「仁壽醫院」這塊招牌養活全家老小，「劉家永遠難忘張家的恩情」，除了感恩只有感恩。