勞基法鬆綁 陳信聰：不能把例外變通則

2017-11-23 23:21

〔即時新聞／綜合報導〕針對勞基法修法爭議，公視今晚（23日）邀請民進黨立委林靜儀與勞方團體代表一同討論，外界批評行政院版本修正草案會把極端情形常態化，若雇主惡意利用，勞方將毫無救濟、自保的能力。主持人陳信聰也認為，應該要讓原則不變，特殊需求經審核後開放，才是比較合理的立法邏輯。

對於近日勞基法修法引發的風波，新新聞副社長陳東豪認為，賴清德力推修法的意志很強，但政策說明不夠，黨團說法氣勢不足，形成理虧，不少黨內立委也頗有異議，卻沒有討論的空間，然而，以賴清德院長的強勢作風來看，強硬通過修法的機會很大。

陳信聰提到，確實一例一休讓許多中小企業遇到問題，但許多企業主是希望能有每年一、兩次彈性放寬的空間，好讓緊急人力調度方便，目前的修法方向卻如同「要5毛，給100塊」，導致勞工權益倒退，才會引發勞方強烈反彈。

陳信聰引述民進黨立委管碧玲在公聽會上的說法，指出這次勞基法草案有四大疏漏，最主要的問題在於，將「輪班間隔8小時」、「連續上班12天」等極端情形合法化，若被資方惡意誤用，勞工恐無救濟措施。

勞方團體代表林佳瑋也提到，勞動部在這次修法中，根本無法說明修法對勞工能帶來什麼好處，就連內部的法規委員、學者都表示反對。

陳信聰也說，過去和民進黨站在一起的工運團體、婦女新知、台灣教授協會都指出這次修法的瑕疵，希望民進黨懸崖勒馬。他也認為，不應該把例外當通則、全面放寬勞基法規範，只用一個虛無飄渺的勞資會議來把關，而是應該原則不動，需要調整、放寬的特殊狀況經過審核才開放，這是立法思維邏輯上很大的差異。