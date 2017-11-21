「維護全部委員權益」 林靜儀：我不是逼林淑芬離開

立法院社會福利及衛生環境委員會20日審議勞基法修正草案，民進黨籍立委林靜儀（圖右）主持會議。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-11-21 11:51

〔即時新聞／綜合報導〕立法院衛環委員會、經濟委員會昨（20日）晚審查《勞動基準法》修正草案，民進黨立法委員林淑芬對於勞動部在修法過程沒有釐清回應，後來因質詢時間已過，受到主持會議的民進黨籍召委林靜儀和其他立委催促下台，遭到網友質疑林靜儀是犧牲廣大勞工的權益。對此，林靜儀表示，不是在逼林淑芬離開，委員會有預定質詢時間，如果每個委員都不遵守，要怎麼開會。

林淑芬昨晚表示，這次《勞基法》修法犧牲了勞工生命、健康，過勞死是人命關天的事，稱勞動部和經濟部無法回答立委所提出的具體的問題。由於林淑芬的質詢時間已過，主持會議的林靜儀要求林淑芬留時間給其他立委質詢，林淑芬提出登記第二輪詢答，林靜儀則回，「今天沒有第二輪。」林淑芬最後結束質詢，憤而離開會議室。

作家林立青在林靜儀臉書上留言質疑，指林淑芬離開會議室，是被林靜儀所逼退，「林淑芬委員發言哪句話不是重點，相比你們這些酒囊飯袋在台下吠好的太多太重要多了，你犧牲廣大勞工的權益只為了議事順利而已，根本是把勞工活人獻祭。」

林靜儀回應，「我不是逼她離開。」委員會有預定質詢時間，如果每個委員都不遵守，請問怎麼開會。要二輪質詢也可以，我徵詢在場委員們意見，在場委員們反對，這是議事規則。林靜儀說，在場的委員們都有能力也有意願每個人講1個小時，但是大家都願意彼此遵守規範，身為主席必須維護的是全部委員們的權益。