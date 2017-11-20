廖蕙芳自責請辭？ 政大抗議學生這樣說

勞動部政務次長廖蕙芳於昨日下午公開請辭。（資料照 記者簡榮豐攝）

2017-11-20 14:44

〔即時新聞／綜合報導〕勞動部政務次長廖蕙芳於昨日下午在網路上公開請辭，引發外界譁然，目前包含勞動部部長林美珠和行政院院長賴清德皆表達慰留之意。而日前廖蕙芳在政治大學演講時，曾遭到學生團體抗議，對此，該團體表示因不清楚詳情，不會做太多評論。

根據《新頭殼》報導，廖蕙芳於11月9日應邀到政治大學演講，但就在開場前，遭到政治大學勞動權益促進會及政大種子社的學生舉牌抗議，現場學生高喊:「廖蕙芳是橡皮圖章」、「勞動部聯手資方欺壓勞工」等口號，但廖蕙芳並未正面回應。

而對於近日一例一休修法前，廖蕙芳公開請辭，政治大學勞動權益促進會及政大種子社皆表示，廖次長並沒有說明辭職原因，所以不便發表太多評論，但如果次長是因為不能接受史上最惡劣的勞基法修法的方向，不想同流合污而辭職，則肯定她負責的態度。

但政大種子社社長劉耀璘也表示，這次修法不可以忽略廖蕙芳是主要推手之一，她的辭職，也有可能是因為不想承擔政治責任，過去許多勞工陣線的人一進入體制，就彷彿「換了位置，就換了腦袋」，這也是為何學生們會不斷挑戰學者、專家們是否真的能夠「言行一致」。