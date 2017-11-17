桃議員要求調降地價使絕招 地價科預算全遭擱置

2017-11-17 10:37

［記者謝武雄／桃園報導］雖然桃園市長鄭文燦宣示明年公告地價一定會調降；桃園市議會今天審查地政局預算，議員們認為這樣的承諾還是不足，要求需有一定幅度才能符合民眾需求，議員梁為超提議擱置地價科1049.6萬元預算，地政局則必須提供明年公告地價調降幅度給所有議員。

地政局長陳錫禎說，桃園市各地區地價的確有調降情形，因此明年公告地價會調降，但調幅須經審議委員會決定，至於部分地區調幅5、6倍，主要原因是新開發區，土地由農地變成住商用地所致。

首先發難的是議員謝彰文，她說，去年公告地價調整，桃園市調幅為34.56％，6都排名第2，僅次於台中市38.25％，調幅最高依序是新屋52.42％、龜山51.74％、觀音43.73％，民眾怨聲載道。

議員黃婉如、梁為超認為，以往桃園、中壢老城區盛況不再，調降幅度應該增加，針對新開發區調幅過大問題，梁為超也建議逐年調整，不要一次到位；議員劉茂群說，調降幅度不能太低，這會讓民眾無感；最後梁為超才提議擱置全科預算。

公告地價原則上調幅要能跟得上公告現值調幅，只是公告地價3年才調1次，幅度難免過大，如果再碰到景氣翻轉，民眾就會怨聲載道，去年公告地價調幅34.65％，民怨沸騰，中央順應民意將公告地價調整改為2年1次，因此明年又要調整公告地價。