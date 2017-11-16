遠雄保住大巨蛋關鍵！ 傳趙藤雄去年2度進北市府釋善意

遠雄集團創辦人趙藤雄。（資料照，記者王藝菘攝）

2017-11-16 10:46

〔即時新聞／綜合報導〕台北市政府與遠雄的大巨蛋爭議持續延燒，表面上針鋒相對，但卻不斷有雙方私下「喬蛋」的消息傳出。今（16日）又有媒體爆料，指去年9月6日、7日遠雄董事長趙藤雄親自到北市府釋出善意，是北市府再給遠雄一次機會的最大關鍵。

據《蘋果日報》報導，台北市長柯文哲和趙藤雄兩人在8月3日的第2次會面時，雙方沒有交集，讓解約一事幾成定局。市府高層透露，市長室主任蔡壁如在兩人談判破局後，原本交代相關局處擬妥終止契約方案，該方案在去年9月5日完成，但趙藤雄在9月6日、7日出入北市府釋出善意，北市府才再次給遠雄續建機會。

台北副市長陳景峻表示指出，事情相隔1年印象有點模糊，但是趙藤雄確實有入府，而北市府今天（16日）也將召開記者會，屆時有完整的說明。

法務局長袁秀慧表示，北市府在當時確實已經擬妥終止契約方案，當時雙方的主要爭執，是在遠雄不信任都發局，希望台建中心主導後續審查，但市府仍堅持依法行政，最後遠雄在6日召開記者會發出7點聲明，表示願意完成國家重大建設，7日遠雄又將同意書送入府，最後北市府才決定宣布暫不解約。