曾銘宗批慶富報告造假 副參謀總長：有違法我下台！

國民黨立委曾銘宗今天質詢時，直批國防部關於支付慶富的第三期款項報告「作假、欺騙」。（記者黃耀徵攝）

2017-11-15 13:01

〔記者蘇芳禾／台北報導〕慶富案越演越烈，國民黨立委曾銘宗今天質詢時槓上國防部副參謀總長執行官陳寶餘，直批國防部關於支付慶富的第三期款項報告「作假、欺騙」。面對相關質疑，陳寶餘嗆，國防部依法行政，如果有違法，他絕對下台。如果海軍、國防部有任何人違法，他就退伍！

獵雷艦案延燒，廠商慶富被爆去年10月跟高雄市海洋局長王端仁會面時，自稱跟總統府陳情後，就讓海軍原本要在今年3月支付的24億元第三期船殼脫模款項，提前支付。不過又被發現慶富去年11月才提出申請，12月海軍核撥款項，與10月錄音時間不符。

國防部副參謀總長執行官陳寶餘表示，獵雷艦第三期於去年12月16日撥款。曾銘宗隨即拿出國防部今年3月及5月送到立法院國防及外交委員會的獵雷艦書面報告質疑，書面報告上說「年初」才辦理船舶脫殼第三期款預算支付，結果去年12月就付掉款項，直批國防部報告「作假、欺騙」。陳寶餘駁斥，海軍不可能作假，如有作假就依規定來處理。

兩人你來我往，曾銘宗不滿對陳寶餘說，「我站在你那邊（指官員備詢台）的時間比你長。」陳回，「這不是長短的問題」

曾銘宗再質問陳寶餘，第三期這筆款項被國防及外交委員會凍結，凍結怎麼還能付款？陳寶餘表示，被凍結10分之1而已，款項被凍結的部分，站在同意支付款項的立場做挪用也是合法的，違反採購法，法院一定會判決。國防部並沒有挪用被凍結的那筆錢，那筆（被凍結的）錢還在那邊。

曾銘宗再拿出國防部與慶富合約，上面指「本案若因年度預算核撥額度不足，本條第三項所定各期款應付價款額度，甲方代理人得延緩支付，乙方不得因此主張展延、停工、利息、損害或任何請求及抗辯」，批國防部說依照合約付款，但哪一條說可以付款？

海軍司令部計畫處副處長胡嘉聖解釋，如果當下國防部沒有付款，慶富因為第三期款合約條件達成（完成船殼脫模），他可以做自己的利益主張，指因海軍沒有支付款項，導致他跟他的次合約商產生合約糾紛，這會轉嫁到海軍身上，海軍背負的是更多的民脂民膏所損失財產。

陳寶餘強調，海軍絕對沒有違法，今天這件事情，明明就是慶富違法，為什麼一直咬國防部！我聽完以後，我們是契約單位，我們當然有判斷，如果今天我們違法，海軍、國防部有任何違法，我們一定會面對，但如果沒有違法，社會大眾必須要給我們海軍一個交代！「不要污名化我們國防部！」

曾銘宗嗆，你講話太滿了，過去國防部、海軍發生多少弊案，萬一查出來，你願意不願意下台。

「下台！當然下台！」陳寶餘說，國防部、海軍有任何違法，我退伍！就這麼簡單！曾銘宗接著說，退什麼伍！移送法辦啦！