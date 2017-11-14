拿網路謠言抹黑蔡英文 民進黨批吳敦義 「丟人」

2017-11-14 15:17

〔記者楊淳卉／台北報導〕針對國民黨主席吳敦義今批總統蔡英文「踐踏退伍軍人，卻浪費公帑修官邸、出訪」等語，民進黨發言人王閔生表示，吳敦義身為最大在野黨主席卻不明是非，未經查證就拿網路謠言來抹黑總統，實在丟人，民進黨予以強力譴責。

吳敦義上午前往立法院，聲援在立院前靜坐的反年改退伍軍人團體。吳敦義說，他看到一份傳真作者是民進黨團總召柯建銘的叔叔，內容寫道，蔡英文就任後倒行逆施，修官邸花費1.2億元，比前幾任總計8000萬還高；1年出訪南太平洋3次；防彈車一買3部花千萬，而柯建銘反駁作者並非是他叔叔，因為內容都是真的，這是令人可悲的事情。

王閔生說，有關吳敦義所提及的傳真，柯建銘已在今年7月時澄清他的叔叔已往生30多年，該傳真內容的真偽，不攻自破；吳敦義卻將網路流傳的假訊息當成事實，還以此為證公開舉例，令人匪夷所思。王閔生也提醒國民黨，近日網路假訊息層出不窮，發表談話前需多加求證，以免陷吳敦義於不義。

王閔生表示，最沒有立場批評年金改革的就是國民黨。吳敦義過去曾擔任副總統，為什麼在他任內沒有花心思投入年金改革？為什麼讓年金問題拖到現在面臨破產危機危及國家財政？王閔生呼籲，請國民黨和吳敦義省點口水，不要整天只想著抹黑、唱衰政府，為讓台灣年金制度能夠健全永續，朝野應不分黨派共同推進年金改革，這才是國家之福。