台灣世代智庫民調：六成六贊成一例一休修法

台灣世代智庫13日公布「一例一休修法及時事議題民調」調查結果，有6成6民眾贊成一列一休修法，小英出訪滿意度54%，會中邀請台灣世代基金會董事王智盛（右起）、淡江大學整合戰略與科技中心執行長蘇紫雲、民進黨立委羅致政、台灣國際法學會副秘書長林延輝與會發表看法。（記者簡榮豐攝）

2017-11-13 10:36

〔記者呂伊萱／台北報導〕台灣世代智庫今針對相關時事議題公布民調，結果顯示對於政府「一例一休」修法，有66.6%民眾贊成，不贊成的比例僅15.5％。學者、立委皆表示，這次民調顯示民眾普遍認為現行「一例一休」有其修法必要。

台灣世代智庫台灣董事王智盛說，這是前兩天進行的民調，民調進行時廣泛納入軍公教、企業、受雇者、兼職與正職等各種身份，而無論哪種類型，都有超過五成受測者贊成修法，顯示社會普遍贊成一例一休的修法調整。

根據台灣世代智庫公布的結果，其中支持「特休假延長使用」比例最高，佔84.1%；超過7成民眾支持加班費核實計算；61.4%受訪者支持「七休一」修法，放寬彈性；贊成「加班彈性」的民眾也有65.7%；贊成「縮短輪班間隔」的比例則是52.2%。整體來說，有68.3%的民眾對此次一例一休的修法方向表示贊同。

淡江大學整合戰略與科技中心執行長蘇紫雲則說，台灣服務業人口多，原先的一例一休傾向是為工廠生產線排班的設計，與服務業性質不合。從業界人口和GDP產值來看，一例一休的確有調整的必要。

民進黨立委羅致政則說，民眾的反應不太令人意外，因為現行做法經過一年的嘗試的確出現問題，民眾也認為應該修法，而且是跨黨派、不分藍綠的意向。至於為何和網路輿論方向不一致，台灣勞動人口結構是關鍵，因為台灣已中小企業勞工為主，中小企業家數佔了98%，中小企業勞工人口則佔78%，工會代表部分勞工發聲，但還有更多可能沒時間上網、或上街頭的勞工聲音需要被聽到，也反映在這次的民調上。

民調也調查其他重要時事議題，例近期的獵雷艦案，52.3%的受訪者認為馬英九政府要負最大責任，僅19.1%的民眾認為蔡英文政府要負責。而總統蔡英文日前出訪南太友邦，有51.4%的民眾認為對鞏固邦交有幫助，42.8%的民眾認為沒有幫助。

本次台灣世代智庫民調是從11月11日到12日，訪問1102位成年人，在95%的信心水準下，抽樣誤差正負2.95%。