青年初選門檻高？ 不吃不喝多年才能選

2017-11-11 22:16

〔記者蘇芳禾／台北報導〕明年將要地方選舉，各黨也紛紛在最近啟動初選機制，各黨之前為了鼓勵青年參選，紛紛祭出民調加權等機制。不過，許多年輕的參選者則透露，黨內初選登記費用，就得先燒掉40至60萬，大約是年輕人不吃不喝1、2年的薪資；而受到年輕人青睞的「時代力量」則不需要初選費用，可以透過自我推薦的方式來爭取，確定代表時代力量參選後，必須要繳給選委會的12萬至20萬元保證金，也由中央黨部募款後支應。

明年底將舉辦地方選舉，其中，議員選舉為多席次選制，相對門檻較低，許多年輕族群都有意爭取，各政黨也希望藉由提名年輕面孔來爭取年輕選票。不過，高額的黨內初選登記費用也讓年輕族群吃不消，還沒有被黨正式提名之前，就要先繳40至60萬元不等的登記費用給各地方黨部。

民進黨內的初選登記費用分為直轄市和一般縣市，直轄市議員登記參選費總額為60萬元，其中包含了登記費30萬元、民調分擔金20萬元、保證金10萬元（若無違紀可退還）。而獲得民進黨提名之後，到選委會登記的保證金為20萬元，這部分也是參選人要自行負擔。

一般縣市的初選登記費用則由各地方黨部自行調整，宜蘭縣黨部主委林進財受訪時表示，擬參加初選的黨員必須要繳交登記費12萬元，保證金12萬（若無違規可退還），民調費用20萬元（若無民調可退還）。候選人還必須要簽署150萬元本票，避免有候選人因賄選被抓，黨也要被連坐罰款。

一名現任七年級民進黨議員指出，如果不是政治世家或派系刻意栽培，一般的年輕人光是登記黨內初選的門檻都達不到。由於初選不能開設政治獻金專戶，因此也不能募款，他自己一開始為了要湊這數十萬元的黨內初選登記費，只能四處跟親戚朋友借錢。

曾在今年民進黨全代會上提及保證金制度的台中市長林佳龍受訪表示，應該要降低青年參選人參加黨內初選的保證金，提高民進黨的社會號召力，回到建黨時的理想性，更藉此鼓勵青年參政。林佳龍更建議，應該要用制度增加年輕人初選和大選的競爭力，尤其是協助打響知名度，因為黨內初選用全民調來決定，已對初次參選者和年輕人很不利，更遑論因為保證金制度阻礙了年輕人參政的機會。

民進黨立委鐘佳濱說，保證金一定程度解決了參選爆炸、浮濫，但也可以用其他方式，例如連署的方式解決，他認為合理門檻的設置是必要的，但形式可討論。5、60萬對年輕人來說可能是很大負擔，但不是完全不可能的天價，其他在初選期間的宣傳花費，例如宣傳車、看版、宣傳品等等的花費，相對於登記費用來說更高數倍，這個部分才更應該被檢討。

多名不同派系的資深幕僚認為，初選如果連登記費都拿出不出來，未來大選要租競選總部、文宣品、看板、造勢活動、便當茶水要怎麼辦？募款能力本來也就是一個候選人需要具備的能力之一，除非派系願意支應經費，但自己也要會募款，新人若沒準備200萬，很難跟別人初選。

不具名七年級的政治核心幕僚表示，現在黨工、助理的薪資一個月大約3萬至4萬元，一年最多可以存個幾萬？掛看板一面就要5萬，錢很快就燒完。一名青年議員參選人認為，現在選舉的形態變化，如果要推動不一樣的新政治，選舉是否要像以前那樣一定要炒米粉、租競選總部、印旗子、發面紙？

時代力量日前公布地方公職提名辦法，各地方黨部也正在如火如荼的進行人選徵詢。組織活動主任林郁容說，時代力量中央黨部會負擔正式登記參選時要繳給選委會的保證金（12萬至20萬元），若有選上議員再退回即可。

但他也坦言，這對小黨來說，是一筆非常沉重的開銷，光是保證金應該就會燒掉數百萬元，但他們還是希望把優秀的年輕人送到地方去服務，選舉時的文宣和其他花費，時代力量也會適能力幫忙。