北市「最後一段鉛管」完成汰換？ 議員：還短少9371公尺

民進黨議員謝維洲今向柯文哲表示，經他比對汰換與原本鉛管的長度後發現，仍短少了9371公尺。（資料照，記者張嘉明攝）

2017-11-10 21:13

〔即時新聞／綜合報導〕台北市在2015年爆發鉛水管疑慮，北市府9月宣告管線汰換完工，不過北投與士林仍有居民挖到鉛管，民進黨議員謝維洲今質詢時表示，經他比對汰換與原本鉛管的長度後發現，仍短少了9371公尺。他批評，「最後一段鉛管」根本是騙局。

根據《聯合報》報導，謝維洲表示，經過他比對資料後發現，台北自來水事業處汰換的鉛管長度整整比原本的鉛管長度短少了9371公尺，並質疑柯文哲所說的「台北零鉛管」不實。

謝維洲詢問柯文哲，「你覺得這是最後一段鉛管嗎？」柯文哲表示，自來水事業處圖資上有的應該都換完了。謝維洲表示，自來水處陷柯於不義，不應在未確認圖資資料的情況下就宣布已經零鉛管。

自來水處則表示，部分誤差是因為過去圖資不完整，或實際已更換卻沒有更新圖資資料。其中剩餘約9公里位於900戶私人住戶範圍且暫時不願意配合更換，至於未見於圖資內有部分鉛管為私人管線，接下來會透過「滾動式」區域巡邏檢查、更換，並更新圖資。

對於「最後一段鉛管」這樣的用法，自來水處表示，在用詞與解釋方面確實不夠明確，未來會改進。