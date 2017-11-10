眾院挺台美軍事交流 要求邀請台灣參加紅旗軍演

眾院軍委會今天提交2018年國防授權法案兩院協調報告，美國國會要求強化美台之間的防禦夥伴關係，邀請台灣參加紅旗軍演。圖為兩架美軍F-15E戰機2015年參加在內華達州內利斯空軍基地舉行的紅旗15-1演習。（路透資料照）

2017-11-10 07:04

〔駐美特派員曹郁芬／華府9日報導〕根據眾院軍委會今天提交的2018年國防授權法案兩院協調報告，美國國會要求強化美台之間的防禦夥伴關係，邀請台灣參加紅旗軍演，考慮美台海軍艦艇互訪，並且將轉移防禦裝備與服務給台灣的程序正常化。法案也要求評估中國在印度太平洋區及全球擴張對美國的防衛影響。

參、眾兩院今年稍早曾通過各自的國防授權法案版本，其中都有強化美台軍事交流的條款。對於兩院內容不同的提案與文字版本，需要整合兩院都能接受的協調報告，並經兩院通過才能成為法案。

眾院軍委會今天提交給國會的這份協調報告中第1259條款表示，當美台兩個政府努力強化台灣的防衛能力時，美國的政策是要強化在台灣關係法之下的對台承諾，並與六項保證維持一致。

法案以國會決議方式表示，國會認為美國應強化與改進跟台灣的長期夥伴及合作關係；美國應該單純根據台灣的需要，經常性地移轉防禦物資與服務以讓台灣維持足夠的自我防禦能力；美國應該邀請台灣軍隊參與類似「紅旗」等軍事演習；美國應根據2017年通過的國防授權法案，執行美台軍官與資深官員間的交流計劃以改善兩軍關係；支持擴展以台灣人員在美受訓或與美軍共同受訓的交流項目；在西太平洋進行美台雙邊的海軍演習，包括航行前的會議。考慮重新建立美台海軍艦艇互訪的適當性與可行性。

法案的第1259A條款也以國會決議方式，表達國會希望將對台移轉軍事物資與服務正常化，國防部應與國務院協商後以個案方式審查對台軍售，在收到台灣採購意向書後的120天內，國防部長與國務卿諮商後應向國會適當的委員會提出報告，內容包括採購要求的現況；這項軍購移轉是否符合美國武器出口法案，是否需要出口執照，還有國防部長是否有意給予發價書和同意書；這項軍購移轉是否符合台灣關係法下美國對台義務。

法案也要求在國防授權法生效180天內，以及每隔180天，國防部長應與國務卿協調後向軍事及外交委員會簡報台灣面臨的挑戰以及美台軍事合作狀態，以及台灣軍購要求的進展。