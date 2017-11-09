政黨法將三讀 小黨盼下修政黨補助款門檻

公民監督國會聯盟今天與社民黨、綠黨、台聯代表召開記者會，呼籲朝野各黨團能夠降低政黨補助款。（記者蘇芳禾攝）

2017-11-09 17:00

〔記者蘇芳禾／台北報導〕立法院明天將處理攸關政黨補助款的政黨法草案，公民監督國會聯盟今天與社民黨、綠黨、台聯代表召開記者會，在法案可能三讀前的最後一天，呼籲朝野各黨團能夠降低政黨補助款門檻。公督盟執行長張宏林也舉各國政黨補助款的補助門檻說，台灣門檻真的高得嚇人，希望能夠下修門檻到1%至2%。

立法院7日朝野協商政黨法草案，政黨補助款門檻要由現行得票率3.5%降為3%或更低，朝野無法達成共識，主持協商的立法院長蘇嘉全說，週五（10日）就會送院會處理。

張宏林說，依照現行法令，政黨票必須要跨越3.5%的政黨票，才能獲得每年每票50元的政黨補助款，民進黨可年領2億6千多萬元，國民黨可以得到1億6千多萬元，親民黨獲得3千9百多萬元，時代力量可年領3千7百多萬元，新黨也可以獲得2千5百多萬元。

張宏林也舉各國政黨補助款門檻的例子說，日本為2%或5席議員，每票補助250日圓；法國門檻為1%，每票1.63歐元；德國只要政黨票跨越0.5%，就可以享有補助，台灣的門檻明顯高得嚇人，對於有理想的小黨相當不利，獨厚大黨。

台聯政策部主任陳嘉霖說，台聯會主張門檻應該下修到1%，是因為台灣是多元立場、族群的社會，國家應該要扶植支持弱勢族群的代言人，政黨補助門檻這麼高，是限縮他們的機會。

社民黨青年委員會召集人呂伊庭表示，2016年很多人願意投票給社民黨這樣的小黨，應該要讓更多元的政黨來深化台灣民主。此外，社民黨也認為，政黨補助款應該要有設置上限2億元，不應該讓大黨拿來作為其他利益交換。

綠黨中執委賈伯楷說，政黨補助款有很大的功能，讓堅持理想的政黨，可以得到國家幫助，這是政黨補助款的價值。對於小黨來說，這也是救生圈，讓小黨可在體制外監督政治，影響台灣政治。以綠黨為例，很多歐洲國家都有綠黨，就是因為歐洲很多國家政黨補助款門檻很低，希望政府可以把眼光放遠，降低政黨補助款門檻。