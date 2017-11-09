一例一休修法 賴揆：已向蔡總統報告獲充分支持

勞工團體不滿政院重啟修法，到行政院大門口前抗議。（記者王藝菘攝）

2017-11-09 12:37

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院長賴清德今天在主持院會時拍板勞基法「一例一休」修法，外界關注賴揆是否已向蔡英文總統說明，總統對修法的態度如何。賴清德表示，蔡總統對他在行政院推動政務充分授權，關於一例一休的修法，在蔡總統日前出訪回國後，他已當面向總統報告內容，她表達充分支持的立場。

賴揆上午召開記者會表示，去年立法院朝野出於善意，修改勞基法，縮短工時、改善勞動條件，卻意外迸出一例一休制度，嚴重綁住勞資彈性，衍生出許多問題。他曾任地方首長，深知在台灣為數140萬家的中小企業，之所以可提供800多萬個工作機會，成為台灣經濟發展基礎，甚至是世界隱形冠軍，所依靠的除了本身創新思維以外，就是靠這套彈性勞動制度。

他表示，彈性不是只有資方的要求，勞工也要求彈性，自一例一休施行以來，中小企業透過各種管道，用各種形式反映企業經營的回難，他也在基層看到許多基層勞工，因為一例一休的限制，虛擬工時看得到吃不到，喪失加班的機會，收入減少之後，為維持家計不得不打臨時工，有的打一份臨時工，有的打第二份臨時工，他們更辛苦、更累、更忙，政府面對這些問題真的可以繼續視而不見、充耳不聞嗎？

賴清德說，因此，他接任行政院長後，秉持蔡英文總統的指示，既要保障勞工權益，也要給資方經營的彈性，著手進行一例一休的修法，蒐集了地方政府與地方議會意見，也到立院接受朝野不同黨派立委的建言，勞動部與財經部門也蒐集勞工、工會團體、企業、企業團體與各國商會寶貴意見，勞動部也預告草案，彙整各方反映的意見，歸納起來，無非是要政府落實週休二日、勞資協議的精神。