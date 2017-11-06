宜蘭代理縣長陳金德就職 典禮上先謝花媽

宜蘭代理縣長陳金德（右一）今天完成宣誓就職。（記者簡惠茹攝）

2017-11-06 15:47

［記者簡惠茹／宜蘭報導］宜蘭代理縣長陳金德今天宣誓就職，典禮上他不但感謝陳菊花媽的提攜，還播放花媽最愛的台語歌表達感謝之意，對於是否參選宜蘭縣長，他則說，目前沒有參選計畫，解決宜蘭問題為優先考量。

宜蘭縣政府今天在縣民大廳舉行「宜蘭縣第17屆代理縣長宣誓就職暨交接典禮」，陳金德與現任行政院政務委員吳澤成完成交接儀式，不但高雄市政府和市議會都遠道而來祝賀，國寶級作家黃春明也到場參加。

吳澤成說，外界會有質疑的聲音，認為再度更換代理縣長是否對縣政會造成影響，但是他認為，陳金德各方面經歷都可以信任，優秀又豐富，有這樣優秀的縣長，再換都沒有關係。

陳金德在交接典禮上首先謝謝高雄市長陳菊的提攜，特別請現場播放陳菊最愛的歌曲「深情海岸」，他說，謝謝當初陳菊邀請他到高雄擔任環保局長，這首溫暖的音樂，就像花媽對著他這個小老弟微笑一樣，本來花媽也要來參加，可是他勸花媽不要來，不然又會被說位置都是她喬出來的。

陳金德回到宜蘭面臨許多輿論挑戰，他說，回家鄉代理縣長，外界紛紛擾擾的猜測，都是預料之中的事，但是只求一個為故鄉奉獻的機會，返鄉，是宜蘭人無從拒絕的光榮使命，當故鄉召喚我們時，無論人在哪裡，我跟所有宜蘭人一樣，都會義無反顧，回到家鄉。

至於是否參選宜蘭縣長，陳金德表示，目前沒有這樣的計畫，最急切迫切要做的，是為宜蘭解決問題，是挑戰也是使命，馬上就會召開相關會議，了解宜蘭的狀況。面對今天議會定期大會即將開議，陳金德表示，議會部分會盡全力溝通，化解問題。

「宜蘭應該更好，可以更好，也要更好。」陳金德說，特別期待所有同仁面對民眾意見的時候，要有同理心，他也會以身作則，追求理想價值的時候依法行政，切勿超越法令授權，宜蘭已經在多個縣長努力下奠定基礎，他也會秉持環保、文化、觀光立縣的方向施政，一年時間很短，大家一起為榮耀宜蘭努力。

陳金德已經與議員黃素琴離婚，他說，今天縣議會各黨團都有議員來參加就職典禮，當中特別感謝議員黃素琴親自出席，致上12萬分感激，他也特別商請黃議員念在舊情，將來在議會高抬貴手，手下留情，

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