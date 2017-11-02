稱保險套助長愛滋蔓延 林國春遭酸「人類醫學重大發明」

國民黨新北市議員林國春。（資料照，記者陳韋宗攝）

2017-11-02 16:40

〔即時新聞／綜合報導〕先前就曾表示反對同志婚姻的國民黨新北市議員林國春，今在市政總質詢時表示，竟然有團體入侵國小，教導小三生如何戴保險套，根本是變相助長愛滋蔓延。對此，第11屆台灣同志遊行聯盟主持人林瑋豐在臉書酸說，這根本是「人類醫學史上的重大發明啊！」。

新北市議會今天針對「校園兩性教育議題」進行市政總質詢。林國春指出，「同志婚姻是沒有好下場的」，還說宜蘭、高雄等縣市竟有團體入侵國小，教導小三學生要怎麼戴保險套，這根本是變相助長愛滋病的蔓延。林國春說，一些不當的教材侵入校園造成家庭倫理觀念顛倒，因此同志婚姻都沒有好下場，「很多家長都不敢說，因為怕說了會被攻擊」。

針對林國春「保險套助長愛滋病蔓延」的說法，林瑋豐則酸說「誰趕快幫他報名諾貝爾醫學獎，人類醫學史上的重大發明啊！」林瑋豐也說，難道散佈傳染病謠言，疾管局不用開罰嗎？「感謝婚姻沒有好下場的異性戀開示」。

下方也有網友留言，「等等等...保險套不就是要防治愛滋蔓延的嗎」、「所以這傢伙的大腦裡，出櫃不行，出軌就可以？」、「到底下限在哪？」、「有些人連常識都沒有，我們太高估林國春了」。