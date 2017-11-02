軍備外交？ 傳我國捐贈直升機、悍馬車給多明尼加

國防部長馮世寬（右）8月底曾前往多明尼加，和多國國防部長寶林諾（左）會面，目前更傳出我國將捐贈直升機、悍馬車以及備用發動機給多國。（軍聞社提供）

2017-11-02 12:30

〔即時新聞／綜合報導〕我國友邦多明尼加先前傳出與我國邦交可能有異變，多國外交部更公布外交部長瓦爾加斯與王毅握手的照片，不過多明尼加國防部在當地時間10月30日宣布，我國將提供總值高達3500萬美元的軍事援助給多明尼加，包括捐贈2架UH-1H直升機、100具備用發動機與90輛悍馬車。

根據英國《詹氏防衛週刊》報導，當時多明尼加國防部長寶林諾曾在10月23日訪台，當時與我國談妥這筆高達3500萬美元的軍備援助事宜，國防部將捐出2架UH-1H直升機、90輛悍馬車以及100具備用發動機作為後勤備用，相關裝備將在明年1月運交給多明尼加，我國還會針對悍馬車的保養與後勤作業提供為期2年的技術支援。另外，多明尼加也將於11月中旬，派員來台接受UH-1H直升機保修訓練。

先前台多兩國邦交有異，馮世寬在8月25日訪問多明尼加後，外交部派遣主管拉美業務的常次劉德立前訪問，而寶林諾10月來台時，除了在10月23日前往國防部與馮世寬晤談外，也晉見蔡英文總統，其中可能就談及此次的軍備外交一事。