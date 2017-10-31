江啟臣宣布參選中市長 盧秀燕：君子之爭

遲未明確表態的國民黨立委江啟臣，今終於在台中豐原宣布參選台中市長。（記者歐素美攝）

2017-10-31 11:26

〔記者鄭鴻達／台北報導〕遲未明確表態的國民黨立委江啟臣，今終於在台中豐原宣布參選台中市長。國民黨立委盧秀燕表示，非常高興歡迎江參選，並相信黨一定會用最公正方式選出候選人，初選他們一定會團結，過程一定君子之爭，不讓其他黨見縫插針。

對於江啟臣終於在台中市豐原區宣布參選台中市長，日前也曾表態有意參選的盧秀燕，表示將願意爭取提名、投入選舉，她非常高興，因為國民黨人才濟濟，希望能找出最能勝選的人。

盧秀燕說，因為上一次大選慘敗，黨內仍有許多人心裡傷痛、怯戰，江願意參選很棒，代表國民黨士氣、自信心回來了。

對於初選機制，盧秀燕表示相信黨有最公平、符合民意需求的方式產生候選人，2018選戰沒有輸的本錢，候選人意願很重要，國民黨現在沒資源，黨工薪水在哪都不知道，國民黨沒包袱要全力奮起，她也願意接受檢驗。

盧秀燕重申，若透過公平機制（初選），結果若非她，她會全力輔選，若是她，則一定努力拚勝。她也說，國民黨將空前和諧、團結，初選過程一定是君子之爭，不讓其他黨見縫插針，也不讓支持者傷心。

對於選出候選人採取初選或協調方式，盧秀燕強調兩者各有長處，民主機制成熟的政黨，若每個人都願意作戰，無法協調的話就用成熟的機制，包括民調。

對於江啟臣是否事前與之討論過宣布參選，盧表示「沒有」，但鼓勵江出來選，也希望黨內其他縣市有意參選者都出來，台南、高雄的同志們都站起來奮戰，要勇於承擔。

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