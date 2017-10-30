親赴馬紹爾迎小英 辜寬敏拒向中華民國國歌致意

與馬紹爾關係密切、在當地經營遠洋漁業的總統府資政辜寬敏，從台北赴馬紹爾迎接蔡總統，不過，當歡迎儀式演奏中華民國國歌時，站在蔡總統旁、立場鮮明的辜寬敏（左2）則拒絕行「扶手禮」表達敬意。（特派記者鍾麗華攝）

2017-10-30 17:19

〔特派記者鍾麗華／馬紹爾30日報導〕蔡英文的「永續南島、攜手共好」太平洋友邦之旅，今天下午抵達首站馬紹爾群島。

蔡總統步下專機時，先接受馬紹爾國家警察隊的歡迎儀式；而與馬紹爾關係密切、在當地經營遠洋漁業的總統府資政辜寬敏，也從台北赴馬紹爾迎接蔡總統，不過，當歡迎儀式演奏中華民國國歌時，站在蔡總統旁、立場鮮明的辜寬敏則拒絕行「扶手禮」表達敬意。

蔡總統致詞時表示，去年5月時，海妮曾率團訪台參加她的就職典禮，當時她對同樣是女總統、又是傑出教育家的海妮，留下深刻的印象。她很高興再次見到海妮，並能訪問馬紹爾，這也是她就任總統以來，第一個拜訪的太平洋友邦。

海妮則以「President of Republic of China, Taiwan」（中華民國台灣總統）來稱呼蔡英文，她提到蔡總統提出的「新南向政策」，讓台灣和亞洲及太平洋18個國家加強文化、教育、新能源和新科技的交流。