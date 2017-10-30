婦聯會不簽行政契約 陳其邁批：一個月內沒法簽就不要簽了

陳其邁痛批，內政部、黨產會、婦聯會三方行政契約卡關，婦聯會遲遲不願簽，若一個月之內不簽，行政契約就不要再簽了。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-10-30 12:56

〔記者陳鈺馥／台北報導〕民進黨立委陳其邁今在立法院內政委員會質詢痛批，內政部、黨產會、婦聯會三方行政契約卡關，婦聯會遲遲不願簽，若一個月之內不簽，行政契約就不要再簽了，黨產會應繼續追討婦聯會不當財產；對此，黨產會主委林峯正表示，這部分會跟內政部協調。

陳其邁問及，行政契約三個月期限已過，目前協商卡關原因為何？林峯正指出，主要卡在懲罰條款，以後發現有被隱匿財產要收歸國有，該行為人也要接受罰則，婦聯會還在考慮，看起來有機會接受。

陳其邁質疑，行政契約僅處理華興育幼院，卻不處理華興中小學，華興中小學是婦聯會的，董事會成員也嚴重重疊，行政契約竟然將華興中小學、振興醫院都漏掉。

林峯正答詢說，婦聯會稱華興中小學不是他們的，這次行政契約沒納入的，黨產會以後都會繼續查。

陳其邁更批，從人事結構來看，婦聯會海內外分會主委都與國民黨人士相關，婦聯會桃園市分會主委還是國民黨立委吳志揚夫人，黨產會應要繼續追查，增加與婦聯會的談判籌碼。

陳其邁更要求，如果一再卡關，行政契約就不要簽了，一個月內沒辦法簽，就直接依法對婦聯會進行處分；林峯正回答，這部分會跟內政部協調。