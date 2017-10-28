花媽嗆高雄不會佔人便宜 柯Ｐ：在商言商談判

2017-10-28 11:14

〔記者沈佩瑤／台北報導〕高雄一卡通能夠刷進北捷，但悠遊卡卻無法在高雄輕軌使用，引發兩卡之爭，台北市長柯文哲甚至一度揚言，將讓北捷禁用一卡通，高雄市長陳菊日前回應：「高雄市不會占人便宜，會以消費者方便為首要考量。」對此，柯文哲今天受訪時表示，當然是以最後簽的契約為主，不會懲罰市民，追求人民最大方便，請兩家公司就商業去談判，如果沒有結果，看是否讓公平交易委員會出來做仲裁，依仲裁結果來處理。

高雄捷運公司要求台北捷運公司須付加值建置費2000萬元，才願意放行讓悠遊卡在高雄輕軌使用，但北捷不願負擔，引發風波，柯文哲甚至一度揚言，將讓北捷禁用一卡通。

高捷公司昨下午首度召開記者會，公開說明協議過程，指104年7月的分攤成本會議，還是柯P親自主持的，悠遊卡遲不支付的2000萬元，其實是高捷先墊付的：而高雄市長陳菊日前也指高雄市不會佔人便宜。

柯文哲上午出席社會局長者健行活動後接受媒體聯訪，被問到對陳菊回應的看法。柯表示，當然不會懲罰市民，追求人民最大方便，這件事情還是請悠遊卡、一卡通兩邊進行商業談判就好，如果爭執到最後看是否由公平交易委員會出面仲裁，希望就此讓事情落幕，既然這是商業上衝突、爭執，那就回到法規程序處理就好。