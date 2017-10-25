習近平回覆國民黨賀電 提「九二共識」與「反對台獨」

2017-10-25 19:17

〔即時新聞／綜合報導〕中國19大昨（24）閉幕，中國共產黨今日回覆國民黨的賀電中提到：「貴我兩黨秉持『九二共識』、反對『台獨』之共同政治基礎」。署名中共總書記習近平，致電給國民黨主席吳敦義，與國民黨賀電中，國民黨中央委員致電中共中央委員會，有所不同。

國民黨傍晚公佈，中共覆電全文：

「台北 中國國民黨中央委員會 吳敦義主席台鑒：來電收悉，謹致謝忱。2005年以來，貴我兩黨秉持『九二共識』、反對『台獨』之共同政治基礎，攜手努力，推動兩岸關係走上和平發展道路，成果惠及兩岸同胞。誠期貴我兩黨以兩岸同胞福祉和中華民族利益為念，鞏固既有政治基礎，不斷增進互信，加強交流合作，同為維護兩岸關係和平發展、實現中華民族偉大復興作出貢獻。即頌時綏 中國共產黨中央委員會總書記 習近平 2017年10月25日」。

17日國民黨發出的賀電全文：

「中國共產黨中央委員會：光輝十月，普天同慶。值此貴黨召開第19屆全國代表大會前夕，特電申賀，預祝會議圓滿成功！ 兩岸交流迄今已屆30週年，成果豐碩，有目共睹，為兩岸各個領域交流、人民生活福祉，創造積極正面條件，並達到互惠、互利、雙贏。至盼貴我兩黨在既有的成就與1992年達成的『九二共識』基礎上，繼續深化互信、真誠合作，共同維護台海周邊區域穩定與兩岸關係和平發展。中國國民黨中央委員會 106年（2017）10月17日」。