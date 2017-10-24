美國前亞太助卿：美台關係「如海中之錨穩固」

美國前亞太助卿、現任「亞洲協會政策研究院」駐點外交官兼資深研究員羅素（Daniel Russel）發表專題演講。（記者呂伊萱攝）

2017-10-24 15:31

〔記者呂伊萱／台北報導〕中共十九大甫閉幕，美國前亞太助卿、現任「亞洲協會政策研究院」駐點外交官兼資深研究員羅素（Daniel Russel）今天表示，即使中國對美國外交政策的重要性與日俱增，但美台關係「如海中之錨一般穩固」，絕不會犧牲台灣換取美中關係的改善。

羅素首次拜訪台灣，今天下午在政大發表「台灣、美國與世界」專題演講，分享他對亞太情勢變化的看法。羅素肯定台灣在短時間內建成繁榮社會與活躍民主，是全球發展中國家的榜樣，證明「華人民主」並非字義矛盾的詞彙。

羅素說，目前亞太區域有很多大事，中國北京召開十九大會議，美國總統川普也即將到中國進行訪問。羅素指出，中國於過去五年之中，在中國領導人習近平主政之下起了顯著變化，經濟體龐大且持續成長，在區域和全球事務的角色也日益積極，因此北京對美國外交政策的重要性與日俱增，是可以理解的。

但羅素強調，台灣擁有安全、繁榮、自信與免受脅迫的自由，符合美國的穩固利益。美國希望兩岸關係維持穩定，也認為一個自信安全的台灣是兩岸均衡的重要因素。因此，美國希望與北京建立建設性、平衡互惠關係的同時，美台之間的共同利益、共享價值、制度連結與人員往來，「都有如海中之錨一般穩固」，絕不會犧牲台灣來換取美中關係的改善。

羅素也重申美國一貫立場為，兩岸必須和平解決台灣地位問題，並且必須為兩岸人民接受，因此美國一向反對片面改變兩岸現狀的行動。美國期待看到兩岸關係改善，但其速度與範疇必須是兩岸人民都能接受的。美國也不會在北京與台北之間居中協調，羅素引述前國務院亞太助卿羅德（Winston Lord）開玩笑的話語說，「美國人沒有聰明到足以調停華人之間的爭執」。

羅素在演講中也肯定台灣的新南向政策，向東南亞提供知識技術、服務與產品，將促進貿易，為雙方帶來正面經濟效益，並鞏固台灣的區域地位。