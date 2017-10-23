打臉中國時報 人總事長：公務員離職與年改無關

2017-10-23 11:19

〔記者曾韋禎／台北報導〕中國時報惡意扭曲銓敘部資料，抹黑年金改革是年輕、高學歷公務員的離職主因。人事總長施能傑今指出，年輕公務員離職應是重考不同科別、組別的公職，與年改關係不大。

立法院司法及法制委員會今審查明年度人事總處預算案。包括李俊俋、吳志揚、廖國棟等朝野立委，均關心年輕、高學歷公務員離職率偏高的問題。

施能傑解釋，這都是銓敘部的統計資料，且目前也無具體統計離職的真正原因。他認為，這些30歲以下的年輕公務員，往往還會繼續參加不同等級、組別的公職考試，例如普考及格者會考高考，最後還是留在公務體系。他表示，正因為這麼年輕，應與年改無關。

民進黨立委葉宜津指出，目前的公務員專業加給就多達26種，其實很多專業都外包了，需要整體檢討，應該實際一點，就真正有發揮的專業給予加給。

施能傑坦言，各級政府在2000年以後的委外業務愈趨普遍；政府已經展開內部研討，確實是有一些想法，但真的要落實也是很大的問題。

國民黨立委林為洲舉例，例如直轄市的警察有繁重加給，以前只有北、高，為此調動的比例不多；現在附近就有直轄市，請調的比例就高很多。例如新竹縣爭取到70位新進警員，但調出去的也有數十人。

施能傑表示，警勤加給確實會有吸力，但這是警政署的調度，會轉告委員的意見。