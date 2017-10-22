時力宜蘭成立黨部 黃國昌：將推人選前進議會

時代力量今天在宜蘭成立黨部。（記者簡惠茹攝）

2017-10-22 12:33

［記者簡惠茹／宜蘭報導］時代力量今天在宜蘭成立黨部，是全台第10個地方黨部，主席黃國昌、立委林昶佐和高潞·以用都到場參加黨部成立活動，黃國昌說，時代力量明年選舉一定會推出人選前進宜蘭縣議會，承繼宜蘭優良民主聖地的政治傳統。

黃國昌指出，宜蘭不僅是台灣的民主聖地，更產出台灣很多政治人物的典範，我們從創黨開始就受到林義雄先生非常多的感召，對價值的堅持和從政的廉潔，時代力量從創黨開始就一直向這些前輩學習。

黃國昌說，宜蘭還有陳定南老縣長力抗六輕，幫宜蘭留下好山好水，讓宜蘭人不用面對雲林人一直困擾的空氣汙染和環境汙染問題，他擔任政治職務期間，清廉自持勤政，更是所有台灣政治人物重要的典範。

針對時代力量在宜蘭2018的布局，黃國昌表示，宜蘭是台灣非常重要的民主聖地，時代力量會用謙卑心態跟上民主前輩的步伐，特別是前縣長陳定南清廉勤政對抗大財團毫無畏懼的精神，時代力量明年在宜蘭議會一定會推出清廉、勤政、優秀、專業的年輕人，承繼宜蘭優良民主聖地的政治傳統。

黃國昌指出，過去這段時間，我們看到新政府上台，卻要面對過去政府所留下的種種弊案，兆豐案到永豐案到獵雷艦案，一件又一件弊案，我們還在負責收拾善後，我們看到把台灣人民辛苦納稅錢被洗到中國，債留台灣，政府怎麼可以縱容這些無良企業家和鬆散金融結構，掏空台灣。

黃國昌感謝行政院長賴清德願意清楚宣示要調查到底，他說，時代力量5名立委會一直在立法院打拚，2016年選舉宜蘭鄉親給時代力量1萬3千多票的支持，每一票都是我們的鞭策，在宜蘭深根茁壯的基礎，我們也會向宜蘭鄉親保證，時代力量在宜蘭紮根，這裡就是大家的家。

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