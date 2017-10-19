北市果菜、魚市改建方案出爐 議會報告仍吵成一團

2017-10-19 14:50

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市第一果菜與魚類市場改建案討論多年，柯市府從規劃採「原地整體規劃、分期改建」方式，終於要在今年底啟動改建，市府團隊今天上午赴市議會報告，雖改建方案已大抵定調，但在地謀生的蔬菜、魚市公會仍在會上各持己見，現場討論難有交集，市議員郭昭巖痛批柯市府是為了市長柯文哲的連任與成績改建，才強硬推動改建；工務局長彭振聲則無奈表示，改建任務相當困難，若仍各自堅持，改建恐將再放30年。

位於萬大路的第一果菜批發市場占地5.26公頃，每日蔬果交易量達1600噸，買賣承銷人於2000位，蔬果攤販將近1000攤；魚類市場則占地2.26公頃，每日交易量82噸、買賣承銷人達370位，漁產攤販約138攤，每日交易值合計達約5700萬，是台北蔬果、水果、漁獲等民生需求的最主要供應來源。

兩座市場現為鐵皮棚架，自1975年啟用以來，不僅設施老舊，甚至遇到空間不足等問題，但改建從10多年前討論至今，始終因市場改建牽動台北農產、魚市兩大公司與蔬菜、青果、魚市商業公會，在各方各持立場情況下，改建案一延再延。

柯市府目前規劃，將斥資140億元預算將市場原地、分期改建，先在華中橋堤外建置魚市臨時中繼市場，讓量體較小的魚市從原市場西側暫時遷出後，讓原市場東側的果菜市場遷至魚市的西側，之後在東側啟動改建，待東側完成後讓果菜市場遷回，西側則接續改建，改建完後再讓魚市遷回。

按照市場處與工務局規畫，改建後的市場將變成2棟複合式建築大樓，西側棟為地下1層、地上8層，東側棟則為地下一層、地上五層，預計今年12月先讓魚市臨時中繼市場動工，明年11月再讓果菜中繼市場與主體工程動工，總體工期將長達7年以上。

然而，因最早遷出的魚市，必須被安置在華中橋堤外至少7年，不僅防汛期颱風一來就得撤離，視情況還得休市達3天，讓魚市公會代表無法接受。蔬菜公會也說，儘管開了33次的會議，但它們仍對於北市府的規劃不知情，市場處「有溝沒有通」，盼議員幫他們主持公道。相較之下，青果公會則替柯市府護航，稱每次開會方案都有說明清楚。

郭昭巖表示，柯市府跟地方召開的說明會徒具形式，市場改建周邊，還有捷運萬大線要施工，工期這麼長，攤商生意不知道能不能撐這麼久，但怎麼彌補攤商都沒談，卻連預算、工程費都編列了，就是定2018年讓主體工程動工，顯而易見只是為了成績而改建。

市場處長許玄謀則喊冤，每次和地方說明會都有會議紀錄和簡報，公會不可能不知道，一週內這些資料都會提供給議會參考。

面對現場爭論不斷，彭振聲也說，這個案子拖了好幾年，就是因為忽略了氣候的因素，之前爭取到在堤外中繼、一次改建，防汛期躲到青年公園作中繼，但遭里長、議員強烈反對，他們只能在原地施工，不僅工程也困難，還要考慮交通問題，如果大家（指公會）都為了方便，都堅持要改建後的位置在靠近路邊，改建恐將再放30年。

召集人戴錫欽則表示，第一果菜與魚類市場改建，是所有人都希望推動的，但不該是在犧牲攤商的權益下完成，市場處的任務就是要溝通協調。