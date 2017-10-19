習近平維持和平統一基調 學者提醒反獨力道加大

淡江大學陸研所副教授張五岳。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-10-19 13:16

〔記者呂伊萱／台北報導〕中共昨召開第十九次全國代表大會，中共總書記習近平發表政治報告。淡江大學陸研所副教授張五岳認為，習的談話基調維持「和平統一」與「一國兩制」，惟「硬的反獨與軟的促統」力道都加大。陸委會諮委、健行科大企管系教授顏建發則認為，習談話整體針對內部改革，對台發表則是回到國共時期的框架，並無著墨太多，顯示兩岸關係並非中國迫切要處理的議題。

習近平昨上午在中共十九大開幕式上，發表政治報告，四度提及「九二共識」，並表示「一個中國原則」是兩岸關係的政治基礎，堅持「和平統一」；也重申「六個任何」，反對「台獨」分裂國家。

張五岳分析，歷次報告必定包含江八點與胡六點，但這次習的談話基調只有強調鄧小平的「和平統一」與「一國兩制」，也意味著「武統主張不是中共中央的看法」。惟「硬的反獨與軟的促統」力道都加大，例如這是「六個任何」第一次被放進政治報告，「位階更高」；促統力道也加大，靠的是經濟、社會、生活的擴大交流，「尊重台灣既有制度」也有一國兩制的意涵。

張五岳也指出，需要注意習近平將十八大的「九二共識」改成「體現一個中國原則的九二共識」，延續洪習會的表述方法，意即「不能體現一中就不是北京認知的九二共識」。

整體而言，顏建發認為此次講話對台政策並無特別變化，重提「九二共識」只是重回國共框架，沒有改變現狀，但也沒有回應台灣關於對等、主權事實與國際空間的需要。顏建發說，習報告主要針對中國內部改革，對外則重視與強權關係，以及北韓、印度與南海等國際議題，顯示「台灣沒那麼急迫」。

張五岳則提醒，需要注意的是習近平貫徹意志的程度強過以往的中國領導人，往後將全面主政，而此次講話之於兩岸「沒有重大善意、也不到達重大惡意」，沒有定調或點名批判蔡政府，也沒有關閉兩岸溝通協商的大門，但保有政治前提下的發展交流空間。

台灣該如何應對？顏建發說，中國邏輯仍是換湯不換藥的陷阱，若我方接受一中，兩岸就變成國內問題，進入一國兩制的軌道，「主權獨立國家不可能接受」，我方只能維持風度，繼續釋放善意。張五岳則說，十九大後習近平全面掌權，台灣蔡總統則還有近三年任期，任一方都不能期待對方一步到位的讓步。雙方應考量「新思維」，透過各種管道進行必要的「新作為」，尋求新的共識與諒解，解開僵局，才能確保和平穩定的格局，不至於受意外、誤判而失控。