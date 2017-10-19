習近平再談一國兩制 卜睿哲：與台灣現實脫節

2017-10-19 06:18

〔駐美特派員曹郁芬／華府十八日報導〕美國布魯金斯研究所東北亞中心主任卜睿哲今天表示，中國國家主席習近平的十九大報告和台灣現實脫節；中國領導人是否了解「一國兩制」今天在台灣比當初鄧小平提出來時更不受歡迎？

習近平在十九大的報告中再次提出「一個中國原則」和「九二共識」做為兩岸談判基礎，同時重申「一國兩制」。

卜睿哲今天在網站上撰文指出，檢視從十六大開始中國領導人的對台政策講話，可歸納出九個重覆的關鍵點：

一是根據「一國兩制」和「江八點」和平統一台灣。

二是遵照「一個中國原則」堅持台灣是中國領土主權的一部分。

三是強烈反對分離主義和台獨。

四是願意與任何堅守一中原則的台灣政黨對話、交流與談判。

五是強調兩岸人民是血脈相連的骨肉。

六是將統一與中華民族偉大復興連結。

七是將統一寄希望於台灣人民。

八是承諾統一會為台灣帶來質質利益。

九是表達北京對統一的「最大誠意」。

卜睿哲表示，習近平的談話重申了前六點，其中不再強調寄希望於台灣人民有重要意義。北京過去在乎台灣人民的想法和感情，這是否代表台灣民意不再是北京考慮對台政策的基礎？或者是因為北京過去所寄希望的台灣人民是比較保守，尤其支持國民黨的台灣人。有些中國學者近來建議，中國應更依賴自身的實力而不是台灣的政治勢力來達成統一。

他也指出，關心中國政治權鬥的人會注意到，習近平不再重申過去三次黨代表大會都提到的「江八點」，顯示他跟江澤民真的不對盤。

卜睿哲說，習近平在談到台獨威脅時展現最強硬的態度，他提到的「六個絕不」在去年接見國民黨主席洪秀柱時也說過，但與民進黨第一次執政相比，習用的語言更為強硬，並與中國的反分裂法用詞一致。

習近平將中國偉大復興的夢與統一連結，他雖未針對統一設下具體時間表，但很顯然地，統一台灣是習近平為他自己做為中國領導人所立下的目標。

卜睿哲最後指出，忽略台灣民意是不切實際。中國領導人是否明白，除了寄希望於台灣人民，讓他們有明確理由相信必須跟中國維持正面關係之外，中國別無選擇?