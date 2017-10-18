讚聲基隆 蔡英文：輕軌也要盡快就位

2017-10-18 16:57

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨中常會今天邀請基隆市長林右昌報告「基隆產業博覽會經驗分享」，發言人張志豪會後轉述，總統兼任民進黨主席的蔡英文聽取報告後說，林右昌是一個新人，翻轉一座舊城，中央政府會盡力幫忙，輕軌也要盡快就位。也邀請大家參加本月底的基隆城市產業博覽會。

張志豪轉述蔡英文說，在過去幾年的選舉，每次去基隆都覺得是灰濛濛、髒髒的、很多路障，走路不是很平順。但這幾年右昌市長開始去整頓，基隆真的有很大的進步，而且在沒有花多少錢的情況下做，很讓人讚嘆

蔡英文表示，林右昌在2008年以後，在基隆蹲點，一步一步走到今天，已經將近10年，很高興他終於有機會把他這麼多年對基隆的想法都實現。

蔡英文也引用前幾天的雜誌內容指出，「一個新人，翻轉一座舊城」，這對民進黨在地方執政方面，還有基隆人對民進黨的信心確實非常有幫助。希望林右昌再接再厲，中央政府會盡力幫忙，輕軌也要盡快就位，因為它會帶動沿線城鎮的開發及產業的發展，也會改變基隆在整個台灣北部的定位，重新又變成台灣的門戶。

蔡英文說，大家在過去記憶中，基隆都是一個很漂亮的地方，很高興基隆有一天會恢復到以前的風華，而且更有現代感。希望所有黨員和好朋友，肯定林右昌知外，一起去參加本月21至29日的基隆城市產業博覽會。