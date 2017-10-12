「無妻無子，孤苦零仃」 游錫堃臉書分享老兵辛酸信

2017-10-12 15:33

〔即時新聞／綜合報導〕後天（14）為前總統蔣經國宣佈開放「返鄉省親」政策30週年，前行政院長游錫堃今日（12）在臉書上分享一篇隨國民黨來台老兵的信，信中記錄老兵在台灣孤苦零仃的生活。貼文中表示，希望未來不要再出現類似悲劇。

後天（14）為開放「返鄉省親」政策30週年，前行政院長游錫堃今日（12）在臉書上，分享一篇他於1987年收到的信。信件作者來自一位隨國民黨來台的老兵，老兵在信中寫著：「我們的父母，既未奉養，死又未能送終，人生之痛苦，莫此為甚」，又寫到如今自己「老了，無妻無子，孤苦零仃…有家歸不得，死無葬身之地，這種痛苦是誰給得呢？」。老兵並表示自己想回家的期盼，「要不是海水阻隔，我們早就回家了。共產黨再不好，我們也要回到父母身邊，這是人倫啊」。

游錫堃說明，這封信代表著時代悲劇，至今讀起來仍讓他鼻酸，並希望這種歷史悲劇不再重演。網友見到貼文與信，也表示：「如今能知曉戒嚴期辛酸的有多少人?」、「普通民眾都是這段歷史的受害者」、「比起那些有錢有本事回去探親的老兵，更多的是老死在台灣，從頭到尾沒辦法再度回到中國的人」。

1987年，經前總統蔣經國直接命令，於10月15日行政院正式宣布，一般民眾自12月起可赴大陸探親。