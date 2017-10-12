統派組織暴力後果輕？ 葉俊榮：檢討並配合修法

2017-10-12 14:16

〔記者鄭鴻達／台北報導〕近期統派團體以組織暴力形式涉入諸多社會活動，民進黨立委賴瑞隆質疑，統促黨等組織暴力行為，後續法律後果多不是很重，是否考慮修「組織犯罪防制條例」；內政部長葉俊榮坦言相關事件法律後果很輕，會繼續檢討並配合法務部修法。

立法院內政委員會今邀請內政部長葉俊榮等列席報告、備詢。賴瑞隆質詢指出，愛國同心會、統促黨等組織多次動手打人，從黃之鋒事件、反年改立院暴力事件、世大運開幕式到台大學生遭毆，後續法律後果都不是很重。

賴瑞隆指出，特定組織以暴力恐嚇國人，反年改抗爭甚至有立委、官員受傷，依「刑法」移送的9人中，1人不起訴、3人判拘役、5人偵查中，其他案件判決也多僅有判處6個月以下徒刑或拘役，是否考慮修「組織犯罪防制條例」。

葉俊榮回應，警政署都有持續進行掃黑三打策略，並強調無期限，而當面對問題時，應努力運用既有制度，若現有法制不足應檢討，就組織犯罪的構成要件而言，一方面放太寬，一方面認定也太嚴，內政部會檢討、配合法務部修法。

葉俊榮也坦言，就過去案例，無論是起訴後是否定罪、能否羈押都很輕，制度該怎調整，應針對實際需求及堅持民主法治下找出一條路，而黃之鋒事件，更是內政部對此類事件高度重視的分水嶺，會持續檢討與努力。