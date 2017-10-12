台獨歐吉桑史明100歲了！海內外團體將在凱道開趴

海內外60多個團體替史明舉辦慶生園遊會。（記者朱沛雄攝）

2017-10-12 13:14

〔記者蘇芳禾／台北報導〕台獨革命實踐家、第一本以台灣角度撰寫的歷史《台灣人四百年史》作者史明歐吉桑100歲了！60餘個海內外台派社團將於11月5日在凱道舉辦「史明百歲生日分享會」，史明今天表示，台灣自由民主的日子，比以前近了，但是台灣獨立還很遠；他也提及，蔡英文總統競選連任，會繼續支持，盼在蔡英文領導之下，台灣各項改革能更加速落實。

史明教育基金會今天舉辦「獨立台灣・百年堅持－史明歐吉桑生日分享會」記者會，這次分享會召集人台灣中社社長、中興大學資工系教授廖宜恩說，史明一生的志業就是追求台灣獨立建國，過去100年史明堅持追求台獨的精神令人敬佩，史明以理論與行動，追求台灣人民當家作主，給很多年輕人啟發。分享會是希望讓更多人了解，台獨建國的重要性，也讓年輕人了解史明的生命歷程。

台灣教授協會會長林秀幸指出，史明因為仰慕馬克思主義而進入中國，第一手觀察中國共產黨，發現中國的馬克思主義跟他的理想不同，後來回到台灣，尋求民族自決，實現以人為本的信念，反抗壓迫力量。

史明說，台灣自由民主的日子，比以前近了，但是台灣獨立還很遠，他也向年輕盟友們道歉，遺憾台灣無法搭上二戰後許多國家獨立的列車，「我們努力得不夠，讓台灣至今無法獨立」。

青年張之豪說，史明在2005年帶領獨立台灣會成員欲攔阻連戰赴中國朝拜，他那時候跟許多學生認識了史明，之後都會去拜訪他，並且做口訪紀錄，希望把歐吉桑的故事傳達給大家，也希望大家思考大家作為台灣人，可以為台灣做些什麼、看待自己作為台灣人的意義，有什麼事情是不能妥協的，像史明一樣，堅持理念到100歲。

史明百歲生日分享會下月5日下午3時在凱道登場，分為3大區域，展覽區、舞台區、攤位區，展覽區將詳細介紹史明的生平和理念，現場另會有樂團、現代戲劇表演，史明也將親臨現場演講。主辦單位也將發行「史明百歲福袋」、「純銀紀念章」等紀念品。

而史明的標誌就是牛仔衣、褲，園遊會當天也會舉辦「牛仔趴」，歡迎大家穿牛仔衣、褲，現場拍照打卡上傳到粉絲頁，每100人就會有小獎品贈送，第1000名打卡者送史明回憶錄，第2000名打卡者送整套《台灣人四百年史》。

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