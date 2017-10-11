中市府展延中火9號機組許可證 國民黨批評

台中市議會國民黨團與立委顏寬恆，抨擊市府展延中火9號機組是黑箱作業。（記者張菁雅攝）

2017-10-11 15:08

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市政府在9月25日通過台中火力發電廠9號機組操作許可證展延申請，台中市議會國民黨團今天與立委顏寬恆、江啟臣聯合召開記者會，痛批市府「黑箱審查」，並表示，中火還有9組機組的許可證將在明年2月到期，市府應舉行聽證會，公開審查。

國民黨團書記長李中表示，根據「台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」，台中火力發電廠必須在4年內減少生煤用量40％，並自107年12月31日起將生媒堆置場所改為封閉式建築；但根據台電的說法，這些都無法在期限內完成，市府卻在9月25日通過中火9號機組操作許可證展延申請，根本是把自治條例當廢紙。

江啟臣指出，台中市長林佳龍日前才為了火力發電廠排放PM2.5一事槓上經濟部，市府對外罵中央、罵中火，私下卻偷偷摸摸展延許可證，玩兩面手法，市民情何以堪，市府、台電和經濟部必須對台中市民健康負責。

顏寬恆也說，台中市長林佳龍一再宣傳已改善空氣品質，空污紫爆天數減少，其實是環保署配合在去年底提高空氣品質指數標準，將PM2.5紫爆標準從每立方公尺70毫克放寬到150毫克，中央與地方聯手欺騙市民，讓市民誤以為生活在安全的環境。

除了9號機組，中火另9組機組的許可證將在明年2月到期，國民黨團與顏寬恆、江啟臣都要求市府在換證前必須舉行聽證會，由專家、學者與市民共同公開審查，不能再黑箱作業。

台中市政府則表示，自治條例目標是109年減少中火40％生煤用量，在此之前不再核發新許可證，既有許可證則納管，不提高核准用量，並將展延期程自每5年一次，縮短為每2年一次，藉提高檢視頻率，發揮約束功能。對於所謂「黑箱作業」不實指控，市府予以抗議，也呼籲國民黨確實了解議會通過的條例內容，避免刻意造謠抹黑後讓市民誤解。