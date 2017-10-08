彭文正列出時間序 再控柯P先外流對話！

2017-10-08 00:03

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲因為世大運維安問題，與政論節目主持人彭文正在LINE上激烈交鋒，至於是誰先洩露LINE對話？近期成為熱門話題，根據外流的LINE畫面，擷圖者應是彭P，許多網友認為彭公然說謊，彭文正今晚在臉書發文再度解釋，將相關報導的時間序給列出，強調是柯文哲先把對話內容告訴綠營民代，他為了澄清，才會把擷圖傳給張銘祐。

彭文正5日在《政經看民視》節目中指控，洩漏對話內容的就是柯文哲本人，但不少網友質疑，外流的LINE畫面中，擷圖者應是彭文正，認為彭是公然說謊，不過，彭文正5日已在節目中解釋，是柯P先將對話轉述給議員，他不滿柯P選擇性揭露，才把完整對話擷圖提供給名嘴好友張銘祐。

但不少網友仍不相信，持續酸彭文正，對此，彭文正今晚於臉書個人粉專發文：「給柯文哲和他的五毛們……謊言說一百遍不會變真理，只會變醜聞！」強調「時間序是因果邏輯的基礎」，並稱「柯文哲這種人當台北市長，台灣的悲哀！」

彭文正說，柯文哲將兩人對話內容在10月3日告訴綠營民代、再洩漏給《鏡週刊》記者，之後此事被刊登在10月3日出刊的《鏡週刊》上，接著《自由時報》電子報10月4日早上8點刊出引述《鏡週刊》的報導、《鏡週刊》電子報則是在10月4日上午10點44分刊出此報導。

彭文正表示，他10月5日上午9點19分把對話內容傳給張銘祐，《自由時報》電子報10月5日下午2點41分刊出引述轉載張銘祐臉書的報導。

彭文正引述報導，稱北市府被問到誰先洩露對話內容的問題時說「不予置評」；彭文正對此怒嗆：「好個『不予置評』！拜託！請柯文哲『置評』一下！」