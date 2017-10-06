陳斐娟再掀床照事件 李婉鈺怒爆「被分手」內幕

新北市議員李婉鈺話題不斷。（記者賴筱桐攝）

2017-10-06 06:31

〔即時新聞／綜合報導〕新北市議員李婉鈺風波不斷，這次因為酒醉大鬧民眾中秋烤肉聚會，打人飆罵粗話，還跟網友在臉書互嗆，再掀波瀾。話題不斷的她昨天上節目，也大爆去年和立委劉建國爆出床照事件後「被分手」內幕。

李婉鈺昨晚上三立節目「54新觀點」，主持人陳斐娟問她去年的床照事件，李婉鈺先是氣憤地說「這叫床照嗎？我們是正當男未婚、女未嫁交往中的情侶」，陳斐娟反問「你不讓人家談你私人感情，卻又在臉書PO感情的事」，李婉鈺則反駁，自己是PO在自己私人臉書，應該只有朋友看得見，如果朋友要拿出去作文章，只能說自己交友不慎，根本那天只是因為天氣很好，所以也想曬照，「你們老是在那邊床照來、床照去，要是床照有穿衣服，有這麼正經嗎？」

陳斐娟再問「有沒有想過會傷到劉建國？」這時李婉鈺回「為什麼是傷他，不是傷我？」也坦承自己就是「被分手」，透露當時事件曝光後，到劉建國發聲明之前3小時，劉建國還跟她通電話，說要出來開記者會，跟大家承認戀情，請大家不要再繼續講這些。但後來她卻突然收到記者傳真，才知道劉發了聲明稿，讓她很傷心。

李婉鈺強調，她跟劉建國確實在一起4年，又不是跟他偷情，到底是做了什麼，「為什麼是我傷害？」「為什麼不是他破壞我？」