中火產生的PM2.5占全中市不到1％？ 林佳龍要求更正

2017-10-05 20:20

〔記者蘇孟娟／台中報導〕經濟部今天於立法院答詢時說，台中火力發電廠產生的PM2.5占全台中市總量不到1％，引發各界質疑。台中市長林佳龍傍晚透過新聞局長卓冠廷強調，中火是中部地區最大空污來源，排放PM2.5占台中市總量14.5％、硫氧化物占63.6％、氮氧化物占39.2％，影響空氣品質甚鉅，經濟部的說法明顯有誤，要求更正，以免誤導民眾正確認知。

中央各部會今天於立法院，專案報告「台中火力發電廠所產生空氣污染對鄰近中彰投縣市民健康之影響，以及秋冬之際台灣面臨空氣污染，政府因應對策及具體改善作為」。

其中，經濟部引用台中市政府委託執行的研究指出，台中火力發電廠對台中及中部空品區PM2.5的影響「不到1％」，所以中火應不是PM2.5主要污染源。這個說法立即引起各界高度質疑。

卓冠廷言，台中火力發電廠是中部地區最大的污染源，排放量PM2.5占全市的14.5％、硫氧化物占全市63.6％、氮氧化物占全市39.2％，經濟部說PM2.5影響台中不到1％，顯然有誤，市府對此感到遺憾，要求經濟部更正錯誤。

環保局進一步指出，經濟部引用的研究報告，以CMB模式（受體模式）分析燃煤鍋爐排放原生性PM2.5對環境中PM2.5濃度的影響，但這個數據並未包含由SOx及NOx等污染物轉化的衍生性PM2.5貢獻量，引用說法錯誤。

另外，立委今天要求台電應全面降載20％，並自2018年開始減少生煤使用10％，直到40％的要求，卓冠廷說，台中市早已有相同訴求，依據市府105年1月26日公告「台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」，明文要求台中火力發電廠須在自治條例公布日起4年內削減40％生煤用量，這樣的管制立場不變。

依自治條例的規定，中火必須落實燃料源頭管制，市府給予4年改善時間，4年屆滿後，將驗證辦理成效，若未依規定削減生煤用量，將依法告發處分，決不寬貸。

至於許可證管理部份，卓冠廷說，環保局對中火的許可證均嚴格把關，由每5年縮短為每2年申請一次展延，以檢討中火的污染排放情形，並配合管制生煤自治條例的相關規定，均登載於許可證中，據以要求中火使用高品質生煤。

包括109年1月26日前（發布日起4年內）須減少全廠生煤用量40％，107年12月31日前應將生煤堆置改為封閉式建築物。因此，有人質疑環保局未設條件即核准許可證，實有誤解。

台中市政府說，台中電廠列為重點管制對象，透過加嚴標準，中火於106年投入92億經費於1-4號機的改善工程，也啟動11、12機天然氣機組的環評機制，並規劃發包140億的室內堆置場工程案，這是台中電廠設廠近30年從未有的改變，經大家的努力，讓台中電廠動起來，市府希望還要更快，也期待立委能站在中南部民眾的立場，督促經濟部儘速推動改善工程。