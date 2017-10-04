查封國民黨黨產喊卡？ 主任執行官：動作仍在研議

法務部行政執行署27日查封國民黨松山區黨部，遭黨工及台北市議員抗爭。（資料照，記者方賓照攝）

2017-10-04 16:22

〔記者謝君臨／台北報導〕法務部行政執行署台北分署原訂明天執行國民黨不動產的查封行動，但國民黨行管會主委邱大展透過媒體表示，執行署昨告知國民黨律師，將暫停查封行動；對此，台北分署主任執行官鍾志正表示，有鑑於日前查封國民黨松山黨部引發爭議，目前將審慎評估是否仍須執行「貼封條」的動作，即便不貼，但地政機關登記後，就已產生查封效力。

鍾志正指出，這部分他們仍在斟酌情況，還會審慎評估，本來原訂時間是明天上午、下午都有（查封行動），但有鑑於9月27日的查封行動中，國民黨有提出一些訴求，例如不要貼封條之類的，因此這部分還在研議，明天早上才會確定，但查封不動產只要地政機關登記後就已產生查封效力。

執行署台北分署9月27日執行首波國民黨不動產的查封行動，查封國民黨台北市松山區黨部及黨工宿舍，但執行到松山區黨部貼封條時，遇到國民黨市議員率黨工組成人牆阻撓，執行官黃明文無法貼上封條。

黃明文日前受訪指出，就算封條貼不成，也不會影響法院後續拍賣的權利，因為在地政機關已經登記，就已發生查封效力。將來一旦查封法律程序走完，並將標的物函請鑑價後，交由黨產會、國民黨對鑑價結果表達意見，台北分署就會依照鑑價報告定出底價，依法將查封的國民黨部房舍公告與拍賣。

台北分署明天上午排定的第2波現場查封行動，包括台北市萬華區富民路、新北市新店區文化路，以及明天下午第3波查封台北市文山區3處地點；此外，10月24日也將查封國民黨金門縣黨部。