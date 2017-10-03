馬英九說「台灣是主權獨立國家」 影片在這裡

2017-10-03 18:53

〔即時新聞／綜合報導〕行政院長賴清德今在立院答詢時說「台灣是主權獨立的國家，名字叫中華民國」這樣的理念，前總統馬英九也曾說過；馬辦對此駁斥稱，馬的一貫論述是「台灣是我們的家園，中華民國是我們的國家」，與賴不同。不過網路上可找到影片，馬英九在2012年總統大選前，確實曾說「台灣在中華民國政府的治理下，是一個主權獨立的國家」，與賴清德論述的概念十分相似。

對於賴清德在立法院指出，「台灣是主權獨立的國家，名字叫中華民國」這樣的理念，馬英九也曾說過，馬辦發言人徐巧芯下午表示，馬前總統一貫的論述是「台灣是我們的家園，中華民國是我們的國家」，與主張台灣獨立的政治工作者，思維有相當大差異。

行政院發言人徐國勇則回應指，馬英九民國100年時曾公開說過「台灣在中華民國政府的治理下，是一個主權獨立的國家」，網路上都有影片為證，顯示馬與賴概念一樣，只是說法不同。

徐國勇臉書今天下午貼出這段影片，從背景可看出當時是2012年總統大選前的造勢場合，馬英九身穿2號競選背心，對群眾說「台灣不是西藏，台灣不是香港，台灣在中國民國政府的治理下，是一個主權獨立的國家，我們自己選自己的總統，自己選自己的國會，治理自己的事務，跟西藏、香港是完全不一樣的」。

相關影片請見：徐國勇臉書