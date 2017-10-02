文言文比例爭議 教委會主席：教部明天之前應公布9/10課審大會實況

立委張廖萬堅今天質詢時要部長潘文忠確認，9月23日通過的文言文比例是「定案」？還是「翻案」？潘文忠答詢時表示是「定案」。（記者林曉雲攝）

2017-10-02 12:22

〔記者林曉雲／台北報導〕高中國文的文言文比例爭議，立法院教育委員會今天安排教育部長潘文忠進行專案報告和詢答。民進黨立委張廖萬堅詢問，9月23日通過的文言文比例是「定案」？還是「翻案」？

教育部長潘文忠答詢時表示，9月10日，對於國教院課發會研修小組草案，課審大會未討論也未表決，是屬於未決狀態，9月23日課審大會認為應要進行實質討論，因此才會投票否決前次會議決議維持研修小組案的紀錄，並針對研修小組草案進行表決之後予以否決。

張廖萬堅表示，去年初，立法院教育委員會審議高級中等教育法修正草案，對於課審會的組成方式，作了大幅度的改變，課審會運作必須透明公開，才是尊重民主程序，9月10日會議結束時，部長潘文忠到底怎樣在講這件事？有在會中徵詢課審委員意見？有明確宣布決議維持研修小組草案？如果是未決狀態，那麼9月23日課審大會進行確認，當天有37位委員投票否決9月10日會議紀錄中維持研修小組草案，研修小組草案這麼重要，自應經過表決。

潘文忠表示，課審大會委員完全理解10日未討論未表決，在開會過程中，他有詢問委員是否回到課綱草案，在會議中，他是用「這樣的詢問方式」，徵詢課審大會委員意見。

國民黨立委蔣乃辛質詢時要求教育部公布9月10日課審大會的錄音錄影，否則就是黑箱作業。潘文忠表示，以前是連課審委員名單都不公布，現在都主動公布，至於是否要公布錄音錄影，要回到課審大會決定，他也強調，課綱這件事，他個人要檢討，但他不說假話、不做假事。

教委會主席、國民黨立委陳學聖表示，他裁示教育部在明天之前必須要公布9月10日課審大會的會議實況。

民進黨立委許智傑表示，主席不應該作裁示，9月10日潘文忠主持作出裁示「確有瑕疵」，要求潘文忠深切檢討，有瑕疵就坦白檢討，課審大會通過的35％到45％仍太高，他認為文言文比例應再減少。