嘉義縣在野黨議員獻花聲援小花縣長

2017-10-02 10:52

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕嘉義縣長張花冠遭立委陳明文強攬肩，忿而提出性騷擾告訴，今早嘉義縣議會召開臨時會，在野黨四位女議員獻花聲援小花縣長，還來個「愛的抱抱」。

議員林于玲指出，她女兒「年年」是慢飛天使，雖然反應比一般人遲緩，但看到陳明文攬肩、小花縣長臉露不快神情的畫面時義憤填膺，還說「要打小文幫縣長討回公道」。

詹琬蓁、吳思蓉與詹黃素蓮等女議員也發言聲援張花冠，隨後上台獻花，並和小花來個愛的抱抱。

民進黨議員詹金繪也趕來抱小花縣長，並借花獻佛。