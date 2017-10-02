彰化五星紅旗廟 淪退休情治人員「認證中心」

碧雲禪寺高調政治動作已被政府盯上。（記者顏宏駿攝）

2017-10-02 02:01

〔記者顏宏駿／彰化報導〕建商魏明仁自甘做中國政府馬前卒，以彰化縣二水鄉碧雲禪寺作為「共產主義教育基地」！在台灣，其所為雖未觸犯刑法，但已引起國安單位注意，配合檢警調從旁調查，發現碧雲禪寺已淪為退休軍、警、情治人員前進中國的「認證中心」，此地恐成「國安隠患」。

檢警表示，魏明仁仍是台灣公民，但因為官司纏身，找中國老大哥當靠山，自我吹捧「在台影響力」，自願奉獻八卦山脈最大的違章建築-「碧雲禪寺」作共產黨教育基地以利中共當局對台統戰。

檢警說，碧雲禪寺每天升中共五星旗、唱中共國歌，每逢中共重要節日舉行擴大升旗大會，其政治影響力微小，還引發台灣民眾反感，但其主要作用已非對台統戰，這一年已有不少退休的情治人員循此途徑到中國作生意。

檢警指出，許多退休公職人員想到中國撈好處，有的想買地、買樓甚至做生意，但情治人員身分敏感，少不了中共當局「過濾」，於是到碧雲禪寺升旗打卡，便成跟「祖國」交心的管道之一。

檢警已查出，有多名退休情治人員，原本在中國做生意處處遭刁難，為了打通中國官方關係，來此地參加升旗典禮，取得中共認可，在中國如魚得水。國安單位擔心，這些退休人員掌握台灣機密，經由這些人進入中國被利用，碧雲禪寺恐成為「國安隱患」。