國民黨9月薪水發不出來 吳敦義發函黨工呼籲共體時艱

2017-09-26 17:03

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席吳敦義8月20日上任後，雖然順利發放了第一個月（8月份）黨工薪水，但後繼無力，緊接而來的9月份薪水確定無法發放，國民黨文傳會主委李明賢今日下午證實此事，並主動向媒體透露吳敦義日前已經向全體在職黨工及已經解聘的前黨工發出一份信函，呼籲大家共體時艱。

國民黨行管會主委邱大展則指出，9月份黨工薪水目前吳敦義仍未籌到，8月份薪水已經對外借了2000萬元，這次則必須再借到3000萬元，才有辦法發薪水。

吳敦義指出，國民黨已於今年4、5月將可動支帳戶的5．99億元先發給黨工「以勞基法算法計算之金額」，但與「完全給付各項金額」還有9．4億的差距，「敦義細數歷歷，未曾敢忘」，本月4日國民黨在大量解雇強制協商第六會議中除已確認「為休假工資清冊」、「福利互助金清冊」、「各項補助互助金清冊」、「子女教育補助費清冊」、「臨時考績講金清冊」、「工作獎金清冊」、「結算金清冊」等各項金額外，對於「屆齡退休年齡」也已初步達成核算的共識。

吳敦義指出，上述各項金額在勞方承諾「不得提出對正當黨產之執行」的前提下，如果10月12日的第七次協商會議簽定協議，國民黨主張依不當黨產處理條例的「法定義務」等規定，向黨產會申請許可「處分經推定為不當之黨產作為此次大量解僱之給付」，以儘早完成各項給付。

吳敦義並呼籲全體在職黨工與前黨工務必體諒，以免造成親痛仇快，他也會與黨工咬緊牙根奮力一搏。