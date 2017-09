「花文鬥」延燒！張花冠再批陳明文：首創栽贓式道歉

張花冠受訪,反批陳明文「首創栽贓式道歉」,強調王蘭芬跟她從無念頭要選縣長,何來此說,先栽贓後道歉,難道是政治新步數?(資料照,記者羅沛德攝)

2017-09-25 16:25

〔記者蔡宗勳/嘉縣報導〕嘉義縣「花文鬥」延燒!立委陳明文針對縣長張花冠指遭其性騷擾、恐嚇等,今早開記者提出「三項道歉、三個做法」,包括張花冠臉書引用法治時報指控他妨害司法公正,他將委請律師研議提出法律行動;對此,張花冠午後受訪時回應「他愛做什麼就做什麼,See you in the court.(法院見)」。

張花冠:絕對不自殺 有意外絕非自願

至於是否感覺人身安全有威脅?張花冠表示,她絕對不會自殺,如果有意外,絕對不是她自願的。

陳明文稍早在記者會上,指張花冠期待他能支持她的弟媳王蘭芬接棒選縣長,但他身為民進黨中央選舉對策委員會召集人,需要遵從政黨體制的提名制度,沒有辦法運作不是黨員的王蘭芬參選縣長,因此無法達成張的期待,「請張縣長原諒。」

陳還說,張花冠論述蛋黃蛋白一起吃才健康,希望嘉義縣市合併,但這不是一廂情願、一紙行政命令就可完成,他當立委無法如她所願,「必須向張縣長道歉。」

不過,張花冠受訪,反批陳明文「首創栽贓式道歉」,強調王蘭芬跟她從無念頭要選縣長,何來此說,先栽贓後道歉,難道是政治新步數?至於行政區域重劃,是她一、二年前就在講,包括嘉義縣、市合併,這都不是一個立委的事,是行政院長跟總統的權責,陳不應該代表他們來道歉。

張花冠以揶揄口吻說,辭選對會召集人好像變成陳明文對民進黨撒嬌的舞台,她覺得陳應該像個男人,要辭就辭;她並重申,只要陳明文跟所有婦女表示對性騷擾一事道歉,她就撤告,但陳明文講一堆有的沒有的,顯然就是不要她撤告。

媒體追問張花冠覺得陳明文的官司明天宣判結果會怎樣?張說,「他應該很自信吧,沒有問題啦」,她不知道陳那天在緊張這件事情,「我又不知道法治時報去哪裡買。」

