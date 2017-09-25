「花文鬥」延燒！張花冠再批陳明文：首創栽贓式道歉

張花冠受訪，反批陳明文「首創栽贓式道歉」，強調王蘭芬跟她從無念頭要選縣長，何來此說，先栽贓後道歉，難道是政治新步數？（資料照，記者羅沛德攝）

2017-09-25 16:25

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕嘉義縣「花文鬥」延燒！立委陳明文針對縣長張花冠指遭其性騷擾、恐嚇等，今早開記者提出「三項道歉、三個做法」，包括張花冠臉書引用法治時報指控他妨害司法公正，他將委請律師研議提出法律行動；對此，張花冠午後受訪時回應「他愛做什麼就做什麼，See you in the court.（法院見）」。

張花冠：絕對不自殺 有意外絕非自願

至於是否感覺人身安全有威脅？張花冠表示，她絕對不會自殺，如果有意外，絕對不是她自願的。

陳明文稍早在記者會上，指張花冠期待他能支持她的弟媳王蘭芬接棒選縣長，但他身為民進黨中央選舉對策委員會召集人，需要遵從政黨體制的提名制度，沒有辦法運作不是黨員的王蘭芬參選縣長，因此無法達成張的期待，「請張縣長原諒。」

陳還說，張花冠論述蛋黃蛋白一起吃才健康，希望嘉義縣市合併，但這不是一廂情願、一紙行政命令就可完成，他當立委無法如她所願，「必須向張縣長道歉。」

不過，張花冠受訪，反批陳明文「首創栽贓式道歉」，強調王蘭芬跟她從無念頭要選縣長，何來此說，先栽贓後道歉，難道是政治新步數？至於行政區域重劃，是她一、二年前就在講，包括嘉義縣、市合併，這都不是一個立委的事，是行政院長跟總統的權責，陳不應該代表他們來道歉。

張花冠以揶揄口吻說，辭選對會召集人好像變成陳明文對民進黨撒嬌的舞台，她覺得陳應該像個男人，要辭就辭；她並重申，只要陳明文跟所有婦女表示對性騷擾一事道歉，她就撤告，但陳明文講一堆有的沒有的，顯然就是不要她撤告。

媒體追問張花冠覺得陳明文的官司明天宣判結果會怎樣？張說，「他應該很自信吧，沒有問題啦」，她不知道陳那天在緊張這件事情，「我又不知道法治時報去哪裡買。」

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