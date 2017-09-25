胡大剛稱「甩棍撿到的」 鄉民諷：台北街頭撿得到武器

胡大剛（中）強調甩棍是在現場地上撿到的。（資料照，記者王藝菘攝）

2017-09-25 16:32

〔即時新聞／綜合報導〕中華統一促進黨今日下午針對昨日的衝突事件召開記者會，涉嫌手持甩棍攻擊學生的胡大剛也出面說明，不過他強調甩棍是在現場地上發現的。而胡大剛「現場發現甩棍」的說法被轉載至PTT八卦板後，許多鄉民都十分傻眼，更有許多鄉民開玩笑的說：「台北市走在路上能撿到武器，真的太神了～」、「我在中港路撿到MP5衝鋒槍耶，你信嘛？」

胡大剛表示，自己和成員楊紹瑞想去「中國新歌聲」會場了解一下，不過看到演唱會現場有許多人拿著綠色旗子叫囂，隨後和楊紹瑞離開時，「在地上發現一根甩棍，順手撿起來插在身上」。過了不久，胡大剛指稱楊紹瑞和「台獨機關槍」李柏璋扭打，擔心楊的安全才拿起甩棍上前解圍。

而許多鄉民看到胡大剛的說詞後都覺得不可思議，紛紛留言：「原來統派黑道都這麼小孬孬，敢作不敢當，路邊撿到？」、「這麼低層次的話有人會信？下次不就地上撿到槍？」、「他以為其他人都沒腦袋嗎？」、「你拿就算你的啊，不要丟臉好嘛。」、「你說撿到樹枝我還相信，甩棍？」

另外也有鄉民紛紛諷刺胡大剛：「你以為你在玩人中之龍還GTA是不是？」、「台北市走在路上能撿到武器，真的太神了～」、「我在中港路撿到MP5衝鋒槍耶，你信嘛？」，「我明天去台大晃一圈，看能不能撿到電擊棒。」、「你乾脆說打怪掉的好不好？」、「這個一定要柯P負責了，甩棍台北到處都撿的到。」、「台北市走在路上能撿到武器，真的太神了～」