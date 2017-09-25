戰鬥部隊將加給3~5千元 近3萬官兵受惠

蔡英文今天視導陸戰隊99旅。她宣布，行政院即將提高化學兵、工兵與通信兵的戰鬥加給，軍方官員指出，若行政院全數通過，近3萬官兵受惠。（記者鍾麗華攝）

2017-09-25 13:28

〔記者羅添斌／台北報導〕蔡英文總統今天在視導陸戰隊99旅時宣布，行政院即將提高化學兵、工兵與通信兵的戰鬥加給，軍方官員指出，若行政院全數通過國防部提出的「戰鬥部隊加給增列案」，受惠的官兵就不僅是化、工、通等3類官兵而已，還要包括無人機中隊及「海龍蛙兵」等等，實際受惠官兵人數將達2萬9995人，年度需求預算也要增加11億8681萬2千元。

軍方官員說，行政院是否對「戰鬥部隊加給增列案」照單全數通過，還是僅通過部分項目，還要等待行政院的最後通知確知。

戰鬥部隊加給是在民國104年4月1日開始核發，第一類為每月5千元，第二類為每月3千元。

由於戰鬥部隊加給後，經評估仍有部分單位志願役的人力編現比偏低、成長趨緩，考量國軍部隊執行各項戰備演訓、災害防救均以旅級為基本戰略單位，部分單位並未列入，國防部在召開多次會議研討後，決定全面重新檢討戰鬥部隊核發單位，以提振部隊士氣，並以「戰鬥部隊加給增列案」，送請行政院審議。

國防部說，為提振國軍各類型部隊士氣，國防部在今年初就已向行政院提出「戰鬥部隊加給增列案」，要擴大第一及第二類鬥部隊加給的核發對象，估計增列人數為29995人（不包含由第二類調整到第一類），年度需求預算要增加11億8681萬2千元。

根據國防部規劃方案，陸軍無人機的各個中隊，以及俗稱「海龍蛙兵」兩棲偵察營所屬連等單位，將直接增列為第一類型戰鬥部隊加給核發對象，每月可多領5千元；另外，化學兵、工兵、通資電兵等單位，則規劃增列為第二類型戰鬥部隊加給核發對象，每月可多領取3千元。