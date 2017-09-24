「中國新歌聲」台大喊卡 世新、文化前幾天剛結束

「中國新歌聲─上海‧台北音樂節」活動遭到台大學生及獨派團體強烈反彈，校方最終宣布終止演出。（記者周彥妤攝）

2017-09-24 19:43

〔即時新聞／綜合報導〕中國上海市多個單位24日於台大田徑場舉行「中國新歌聲─上海‧台北音樂節」活動，台北市政府文化局為協辦單位，不過活動遭到台大學生及獨派團體強烈反彈，校方最終宣布終止演出。但實際上，「中國新歌聲─上海‧台北音樂節」相關活動，才剛於20日、22日，分別於世新、文化大學舉辦，引發熱議。

「中國新歌聲」活動在台大田徑場舉辦的爭議持續延燒，PTT有鄉民爆料，指出中國新歌聲活動是一連串的，20日在世新大學、22日在文化大學就已經辦過，台大今（24）天的活動，才是重頭戲。

實際至「中國新歌聲─上海‧台北音樂節」主辦單位之一的「上海市海峽兩岸交流促進會」網站查詢，該單位明指20日世新大學的活動，是音樂節的「預熱活動」之一，22日在文化大學的活動也是另一場校園推介活動。

該名鄉民指出，去年「中國新歌聲」便已來台辦過活動，當時在台北、新北、苗栗、南投舉辦，除了校園也有一般活動場地，不過當時皆順利辦完落幕。

該名鄉民認為：「這次抗議最大的癥結還是在於場地出借跟保養的部分，台大學生抗議的出發點原本就是聚焦在田徑場破壞問題，是對於校方行政上的抗議。今天在各方勢力介入下，演變至今感覺焦點有點模糊，有點可惜。」