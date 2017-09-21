李顯龍訪中後傳星光部隊將中止來台！ 總統府：不予回應

台星雙方從1975年4月協議至今未曾停歇的軍事交流，如今竟可能生變。在新加坡總理李顯龍訪問中國後，傳出星光部隊將中止來台的消息。惟我國府方不予回應。 （圖擷取自中新社）

2017-09-21 23:56

〔即時新聞／綜合報導〕新加坡星光部隊中止來台？台星雙方從1975年4月協議至今未曾停歇的軍事交流，如今竟可能生變。在新加坡總理李顯龍訪問中國後，有消息傳出星光部隊將中止來台。總統府今晚表示，未經證實的消息不予回應，國防部、外交部、陸委會也都不做評論。隨李顯龍出訪的隨團人士則私下表示，並沒有聽說這件事情，而駐新加坡代表處則表示，不知消息從何而來，不予評論。

前國防部副部長林中斌（Chong-Pin Lin）今晨11時45分在個人臉書上發文透露，「有香港媒體請他評論新加坡星光部隊將中止來台」，他指出這件事情如果屬實，其意涵大家都會感受到，不需要再特別提出。

根據《中央社》報導，對星光部隊將中止來台之說，總統府發言人黃重諺晚間表示，未經證實的消息不予回應。行政院大陸委員會副主委兼發言人邱垂正下午在例行記者會被媒體詢及相關問題時說，毫無所悉。外交部發言人王珮玲表示，沒有評論。國防部發言人陳中吉指出，這都是媒體臆測，國防部循往例對此議題不會做公開評論與說明。

這是李顯龍4年來首次訪問北京，然而這個時間點非常敏感，與中國共產黨在今年10月18日召開的第19次全國代表大會相近。在這次李顯龍與中國國家主席習近平會晤，新加坡官方媒體與中國官方媒體的報導有所不同，《新華社》稱李顯龍除重申「一個中國」政策外，竟然也提到反對台灣獨立！然而新加坡官方媒體則報導，僅遵循自己國家的「一中」政策，並沒有提到反對台獨！陸委會今早表示，近年來，中國官方或官媒均會扭曲或添加符合中國政治立場的言論。

新加坡部隊在「星光演習」代號下到台灣進行軍事交流，來台的新加坡部隊被稱作「星光部隊」。儘管外界對此多有所知，但台星雙方多年來都保持低調。