行政院將提「一例一休」修法版本

2017-09-18 15:06

〔記者楊淳卉／台北報導〕行政院今與立院民進黨團立委召開「行政立法協調會報」，討論立院本會期優先法案。針對外界關注「一例一休」議題，民進黨團總召柯建銘會後受訪表示，行政院將提出修法版本。

據與會立委轉述，針對政院及立院所提七十二項優先法案，總預算、勞基法「一例一休」修法、稅改、軍人年金改革、礦業法修法、公教保險法修法，及「五加二產業政策」相關法案，加上中選會、監委人事同意權，都將先處理。

針對一例一休修法，政院發言人徐國勇會中先是重申賴揆的態度，總召柯建銘也表示政院應該表態，秘書長卓榮泰也贊同說「這不能閃躲」。

據轉述，軍人年改方面，國防部的修法版本十月也將送進立院。曾因導演齊柏林事件而喧騰一時的「礦業法」修法，行政院也將提版本送進立院，本會期與立委提出修法版本併案審議。

民進黨團書記長何欣純表示，本會期仍以施政順利和穩定、拚經濟民生為主。至於躺在立院未三讀通過的「促進轉型正義條例草案」、「公投法修正草案」也在優先法案內。

何欣純指出，本會期共有28週，但得留一定的時間處理總預算和國營事業預算，以及處理行使中選會和監委人士同意權，因此立院委員會能夠討論法案的時間也有限。本週五召開黨團會議時，也會建議黨團立委總質詢時間減半。

黨團總召柯建銘會也提醒，國民黨團在第三次臨時會中焦土杯葛，現在賴清德接任行政院長，國民黨一定不會讓賴的施政順利，一定會在總預算上想盡方法拖延，因此對國民黨可能在總預算時發動焦土戰要有萬全準備。

何欣純也指出，針對一例一休，經濟部已在各縣市徵詢各產業意見，賴清德在總質詢時一定會被問到一例一休問題，屆時賴不只要有態度，還必須要提出明確的方向。