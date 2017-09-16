高鐵巧遇賴清德 民眾直接找他為海洋請願

2017-09-16 23:41

〔即時新聞／綜合報導〕有民眾昨在臉書發文，表示在搭高鐵時巧遇新任閣揆賴清德，他因為機會難得便冒昧跑去向賴請願，提及海洋保育的相關議題。行政院發言人徐國勇今對此則表示，賴清德是民意代表出身，認真了解民眾反映的事情很正常，還說「不是空前，也不會絕後」。

一名熱愛潛水的網友昨晚間在臉書PO文，指在搭高鐵時巧遇賴清德，想說機會難得就上前去向賴請願，道出台灣跟東南亞國家的海洋保育差距，談到「澎湖蕭再泉小隊長畢生努力奉獻給海洋保育的成果、也提到立委陳其邁對潛水議題的關心，以及漁民轉型跟潛水觀光如何永續經營的概念等等。」這位網友表示，在對談中賴清德相當熱切誠摯地與他進行討論並提到接下來政府會成立海洋生物研究中心、也把蕭再泉小隊長的名字記下來、並說會跟陳其邁瞭解狀況。

該文PO出後引發不少迴響，不少網友紛紛大讚並表示，真的期許台灣能落實保育，蕭再泉本人也分享這名網友的貼文，並說「希望最後公職3年，能為台灣創造一塊與國外媲美的海洋保護區！」

《中央社》報導，徐國勇今對此則表示，賴清德是民代出身，會認真了解、回答民眾反映的事，不會拒絕，且賴清德百分之百一定會處理，他對此並不感到意外。徐國勇也說，他也當過民代，常在路上被攔路陳情，賴清德碰到這樣的事已習慣。對於這樣的情況日後是否會頻繁發生，並影響到其他人，徐國勇則說人民應該不會這樣，有問題要陳情，大概就簡單幾句話或遞交陳情書；遇到較激動民眾陳情，隨扈會注意安全，沒必要不會阻擋。

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